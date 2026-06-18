Snap представила смартокуляри з ШІ та автономністю до 20 годин Сьогодні 02:58 — Технології&Авто

Смартокуляри від Snap Inc.

Компанія Snap Inc., відома як розробник Snapchat, представила нові смартокуляри Specs. Пристрій отримав вбудований дисплей, підтримку функцій на базі штучного інтелекту та, за заявою виробника, може працювати до 20 годин із використанням зарядного футляра.

Про новинку розповіло видання NotebookCheck

Дисплей у полі зору та підтримка ШІ

Зовні Snap Specs нагадують звичайні окуляри, хоча мають досить масивну оправу. Саме в ній розміщені основні компоненти пристрою, включно з дисплеєм, який проєктує зображення безпосередньо в поле зору користувача.

За даними компанії, кут огляду дисплея становить 51°, а він здатний відображати до 16 млн кольорів. Якщо дивитися з типової робочої відстані, зображення можна порівняти з 24-дюймовим монітором.

Інтерфейс окулярів адаптується до рухів голови із затримкою близько 7 мілісекунд. На дисплей можуть виводитися повідомлення, навігаційні підказки та інформація від ШІ-помічника. Також пристрій здатний взаємодіяти з навколишнім середовищем, підсвічуючи певні об’єкти в полі зору користувача.

Переклад у реальному часі та до 20 годин роботи

Серед функцій новинки — переклад у режимі реального часу з відображенням субтитрів. Керувати системою можна голосом або за допомогою жестів.

Окуляри оснащені камерами, мікрофонами та динаміками. На передній частині корпусу розташований світлодіодний індикатор, який сигналізує про фото- або відеозйомку.

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За інформацією Snap, автономність самого пристрою становить до чотирьох годин. Використання зарядного футляра дозволяє збільшити загальний час роботи до 20 годин.

Очікується, що Snap Specs надійдуть у продаж восени. Вартість пристрою становитиме 2195 доларів. Першими придбати новинку зможуть покупці у США, Великій Британії та Франції.

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