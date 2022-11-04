У Японії винайшли прозорі сонячні панелі, які можна використовувати замість вікон — Finance.ua

У Японії винайшли прозорі сонячні панелі, які можна використовувати замість вікон Вчора 05:04 — Енергетика

У Японії винайшли прозорі сонячні панелі, які можна використовувати замість вікон

Група дослідників із Японії представила незвичайні, майже невидимі сонячні електростанції. Вони пропускають світло та встановлюються замість звичайних вікон.

Конструкція працює не менш ефективно, ніж звичні нам сонячні панелі, розповіли автори дослідження.

Загроза зміни клімату, а також те, що енергоносії часто стають інструментом зовнішньополітичного тиску, змушує вчених шукати нові джерела отримання та збереження енергії.

Інженери з Університету Тохоку під керівництвом Тошіяка Като знайшли інше цікаве рішення, цього разу для отримання енергії. Вони створили повністю прозорі сонячні панелі, що пропускають світло та акумулюють при цьому енергію для подальшого застосування.

Їхній проєкт заснований на використанні взаємодії між ультратонкими матеріалами за допомогою провідного матеріалу — оксид індія-олова (ITO). Ця суміш безбарвна та прозора, тому її можна використовувати для виготовлення практично невидимих матеріалів.

Група Като також повідомила, що цю технологію можна використовуватидля створення більш масштабних ефективних і прозорих сонячних батарей.

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