ЄС може заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України

Висока представниця ЄС Кая Каллас
Європейський Союз розглядає можливість запровадження заборони на в’їзд для громадян росії, які брали участь у бойових діях проти України. Очікується, що відповідну ініціативу представлять на засіданні Європейської ради в червні.
Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас у заяві, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).
За словами Каллас, до червневого засідання планується підготувати конкретні пропозиції щодо обмеження в’їзду для колишніх російських військовослужбовців на територію ЄС.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав цю ініціативу, назвавши її своєчасною та необхідною.
«Це своєчасний і довгоочікуваний крок, який продемонструє кожному росіянину, що, підписуючи контракт на участь у злочинній агресивній війні проти України, він одночасно обмежує для себе можливість в’їзду до Європи», — зазначив він.
Сибіга також наголосив, що особи, які беруть участь у бойових діях проти європейських країн, не повинні мати доступу до території ЄС, і закликав держави-члени підтримати цю ініціативу.
За матеріалами:
Finance.ua
