Валюта дорожчає, тепер по 45! Що буде з доларом цього тижня? Банкіри розповіли правду Сьогодні 10:49 — Валюта

Валюта дорожчає, тепер по 45! Що буде з доларом цього тижня? Банкіри розповіли правду

Наприкінці червня ситуація на валютному ринку залишається напруженою — долар підійшов до психологічної позначки у 45 гривень. Водночас експерт заспокоює: наразі немає ознак неконтрольованої девальвації гривні.

Які фактори впливатимуть на курс

активна купівля валюти великими імпортерами пального. Саме нафтотрейдери формують значну частину попиту на міжбанківському ринку, оскільки для закупівлі пального за кордоном їм потрібні долари. За словами банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового, одним із головних чинників тиску на гривню залишаєтьсяСаме нафтотрейдери формують значну частину попиту на міжбанківському ринку, оскільки для закупівлі пального за кордоном їм потрібні долари.

Додатково на ситуацію впливають настрої учасників готівкового ринку та психологічний фактор — наближення курсу до позначки у 45 гривень за долар.

Експерт зазначає, що протягом одного банківського дня курс долара може змінюватися на 30 копійок, однак це поки не свідчить про формування довгострокового негативного тренду.

Що позитивно впливає на гривню

Національний банк продовжує працювати в режимі керованої гнучкості. Це означає, що курс може коливатися під впливом ринкових факторів, але регулятор не дозволяє різких стрибків.

Читайте також У Нацбанку пояснили, чому гривня слабшає

За прогнозом Тараса Лєсового, протягом тижня до 28 червня НБУ може спрямувати на міжбанк від 850 до 900 млн доларів валютних інтервенцій. Саме ці операції допомагають утримувати баланс між попитом і пропозицією валюти.

Ще одним позитивним сигналом для гривні є уповільнення інфляції. Помірна інфляція традиційно знижує нервозність на валютному ринку, адже населення та бізнес менше хвилюються через знецінення гривні.

На боці національної валюти працює й сезонний фактор. Влітку на ринок надходить новий урожай овочів та фруктів, що допомагає стримувати ціни на продукти. Це зменшує інфляційний тиск та знижує бажання громадян масово купувати валюту «про запас».

Світові ціни на нафту залишаються головним ризиком

Найбільшу невизначеність наразі створює ситуація на світовому нафтовому ринку.

За словами експертів, будь-які зміни вартості нафти швидко впливають на український ринок пального, а через нього — на логістику та собівартість багатьох товарів.

Попри те, що минулого тижня світові ціни на нафту частково знизилися, українські АЗС майже не переглядали свої цінники, обмежившись зниженням на 15−50 копійок.

Додатковим ризиком залишаються події на Близькому Сході, які можуть впливати на постачання нафти та настрої інвесторів.

Яким буде курс долара та євро

За прогнозом банкіра, наступного тижня долар навряд чи перевищить позначку 45,2 грн. Більшу частину часу курс, ймовірно, перебуватиме нижче психологічного рівня у 45 грн за долар.

Щодо євро, ситуація значною мірою залежатиме від співвідношення євро та долара на світових ринках. Очікується, що європейська валюта в Україні коливатиметься в межах 51−52,5 грн, а найімовірніший діапазон становитиме 51,5−52,5 грн.

Детальний прогноз дивіться у відео за посиланням:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.