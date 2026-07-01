НБУ може анулювати ліцензію «Укрпошті» через відмову звільнити Смілянського Сьогодні 16:33

Ігор Смілянський

Відсутність рішення про відставку Ігоря Смілянського з посади голови правління «Укрпошти» не стала несподіванкою для представників Національного банку України. У регуляторі заявляють, що наразі готують подальші кроки щодо компанії.

Про це повідомив високопоставлений співрозмовник в НБУ в коментарі ЕП. Він зазначив, що погодився говорити на умовах анонімності, оскільки не уповноважений публічно коментувати ситуацію.

У НБУ заявляють про діалог з урядом

За словами представника НБУ, регулятор продовжує обговорювати ситуацію з урядом та Міністерством розвитку громад і територій, якому підпорядковується «Укрпошта».

«Для нас відсутність рішення щодо відставки Смілянського не стала несподіванкою. Ми розуміли, що може бути ухвалено таке рішення. Водночас наразі ми перебуваємо у діалозі з урядом та міністерством та обговорюємо з ними можливі варіанти наших подальших дій», — зазначив він.

Розглядаються три можливі сценарії

За його словами, у Нацбанку наразі розглядають три варіанти потенційних рішень щодо «Укрпошти», які пов’язані із її невиконанням припису про звільнення Смілянського.

Перше — ухвалення нового припису щодо звільнення СЕО держкомпанії, але цього разу на адресу самого Міністерства розвитку громад як акціонера.

Якщо і це рішення не буде виконане, то НБУ розглядатиме можливість призупинення або навіть анулювання платіжної ліцензії «Укрпошти».

Співрозмовник пояснив, що відсутність реакції з боку «Укрпошти» та уряду на попередній припис може бути пов’язана з позицією Кабінету міністрів щодо керівника компанії.

Водночас у регуляторі заявляють, що вивчають можливі зміни до законодавства, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому та усунути регуляторні прогалини у виконанні таких рішень.

Що відомо про звільнення Смілянського

23 червня 2026 року НБУ визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов’язав його відсторонити.

Смілянський у відповідь заявив , що рішення НБУ про його відсторонення пов’язане зі спробою зупинити запуск поштового банку.

30 червня сплив п’ятиденний строк, протягом якого уряд має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва «Укрпоштою» після рішення НБУ про його профнепридатність. 1 липня Смілянський повідомив , що залишаєтсья працювати в «Укрпошті».

Економічна Правда За матеріалами:

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