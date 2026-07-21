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День фінансів: транш МВФ, допомога для українців у ЄС, мільйон квартир для повернення ВПО

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Вівторок, 22 липня, Україні потрібен мільйон квартир для повернення ВПО, а в Києві підвищать тариф на воду.
🌏Допомога для українців у ЄС. Які програми діють в 2026 році
Ми продовжуємо серію наших спецпроєктів. Сьогодні мова буде йти про допомогу українцям, якф знаходяться за кордоном. Понад 4,3 млн українців мають тимчасовий захист у країнах ЄС. Його продовжили до 4 березня 2028 року, однак правила підтримки поступово змінюються. Країни єврозони поступово скорочують екстрені виплати та створюють нові шляхи довгострокової легалізації.
Детально про зміни у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії та інших країнах йдетсья у новому матеріалі Finance.ua, що створено у рамках спецпроєкту «Фінансова опора» в межах співпраці з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

👉Допомога для українців за кордоном в 2026

4,33 млн українців користуються тимчасовим захистом у ЄС
4,33 млн українців користуються тимчасовим захистом у ЄС
МВФ погодив Україні транш
Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).
Мільйон квартир для повернення ВПО
Для того щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому або облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 млн квартир. Також в Україні запроваджують нові правила обліку та підтримки ВПО: підписано закон.
Водночас Мінекономіки повідомило, звідки найбільше виїхало українців за кордон.
Послаблення гривні
Минулого тижня Національний банк України збільшив обсяг валютних інтервенцій до понад 1 млрд доларів США, щоб стримати коливання курсу та не допустити зростання вартості долара вище 45 грн.
Також НБУ пропонує змінити правила роботи із запасами готівки в уповноважених банках.
Водночас ДПС нагадала українцям про фінансові операції, які можуть спричинити проблеми.
Яких фахівців шукають в медичній сфері
За останні пів року медзаклади опублікували на Єдиному порталі 898 оголошень. Найбільший попит сьогодні — на медсестер, медичних братів та працівників екстреної допомоги.

Де зареєстровано найбільше компаній та ФОПів
Станом на 1 липня 2026 року в Україні було зареєстровано 1 572 225 юридичних осіб та 1 836 627 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Порівняно з 1 квітня кількість юридичних осіб зросла на 8,5 тис., а ФОП — на 35 тис.
У Києві підвищать тариф на воду
«Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення може зрости з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.
Як зараховують радянський стаж до пенсій
Про те, коли радянський стаж зараховується до страхового стажу, у яких випадках його можуть не врахувати та які документи для цього потрібні, розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі.
За матеріалами:
Finance.ua
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