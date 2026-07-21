День фінансів: транш МВФ, допомога для українців у ЄС, мільйон квартир для повернення ВПО
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Вівторок, 22 липня, Україні потрібен мільйон квартир для повернення ВПО, а вКиєві підвищать тариф на воду.
🌏Допомога для
українців у ЄС. Які програми діють в 2026 році
Ми продовжуємо серію наших спецпроєктів. Сьогодні мова буде йти про допомогу українцям, якф знаходяться за кордоном. Понад
4,3 млн українців мають тимчасовий захист
у країнах ЄС. Його продовжили до 4 березня
2028 року, однак правила підтримки поступово
змінюються. Країни єврозони поступово
скорочують екстрені виплати та створюють
нові шляхи довгострокової легалізації.
Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).
Мільйон квартир для повернення ВПО
Для того щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому або облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 млн квартир. Також в Україні запроваджують нові правила обліку та підтримки ВПО: підписано закон.
Водночас Мінекономіки повідомило, звідки найбільше виїхало українців за кордон.
Послаблення гривні
Минулого тижня Національний банк України збільшив обсяг валютних інтервенцій до понад 1 млрд доларів США, щоб стримати коливання курсу та не допустити зростання вартості долара вище 45 грн.
Також НБУ пропонує змінити правила роботи із запасами готівки в уповноважених банках.
За останні пів року медзаклади опублікували на Єдиному порталі 898 оголошень. Найбільший попит сьогодні — на медсестер, медичних братів та працівників екстреної допомоги.
Де зареєстровано найбільше компаній та ФОПів
Станом на 1 липня 2026 року в Україні було зареєстровано 1 572 225 юридичних осіб та 1 836 627 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Порівняно з 1 квітня кількість юридичних осіб зросла на 8,5 тис., а ФОП — на 35 тис.
У Києві підвищать тариф на воду
«Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення може зрости з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.
Як зараховують радянський стаж до пенсій
Про те, коли радянський стаж зараховується до страхового стажу, у яких випадках його можуть не врахувати та які документи для цього потрібні, розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі.