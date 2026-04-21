Чотирирічна програма розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду передбачає досягнення Україною стійкого платіжного балансу та боргової стабільності до моменту її завершення у лютому 2030 року. Це має дозволити країні функціонувати без подальших програм МВФ і зовнішньої фінансової підтримки.
Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер під час пресконференції у Вашингтоні, передає «Інтерфакс-Україна».
Чотири складові стратегії
За словами Каммера, стратегія досягнення боргової стійкості базується на чотирьох ключових елементах.
Перший — потрібно з часом нарощувати доходну спроможність українського уряду. Це важливо як для поточного моменту, так і для реконструкції та середньострокової перспективи. «Це виходить за рамки стійкості боргу, тому що ми знаємо: Україна стає сучасною європейською державою, тому нам потрібні будуть доходи, щоб надавати соціальні послуги, яких очікують її громадяни», — зазначив представник МВФ.
Другий — скорочення витрат. Український уряд надзвичайно дисциплінований і зосереджується лише на пріоритетних заходах щодо витрат.
Третій елемент — значний обсяг зовнішнього фінансування, яке супроводжується визначеними умовами. «У нас є великий компонент зовнішнього фінансування, і в цьому фінансуванні є глибока обумовленість, що також допомагає у досягненні цільового показника стійкості боргу», — пояснив Каммер.
Четвертий — продовження реструктуризації державного боргу, яку Україна вже розпочала. «Ось чому ми очікуємо, що наприкінці програми борг буде прийнятним, якщо ми досягнемо цих цілей», — підсумував Каммер.
Динаміка державного боргу
Сукупний державний борг України 2025 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вимірі — на $47,27 млрд, або на 28,5%, — до $213,33 млрд, у гривневому — на 2 трлн 61,7 млрд грн, або на 29,5%, — до 9 трлн 42,7 млрд грн.
Сукупний зовнішній держборг України 2025 року збільшився на 47,5%, або на $45,51 млрд, — до $160,39 млрд, тоді як сукупний внутрішній — на 5,6%, або на 104,1 млрд грн, — до 1 трлн 967,2 млрд грн.
Згідно з оцінками, на яких наприкінці лютого цього року було затверджено нову програму EFF для України, державний борг за 2026 рік зросте зі 108,7% ВВП до 122,6% ВВП, тоді як на початок 2025 року він становив 89,7% ВВП, на кінець 2022 року — 77,7% ВВП.
У наступному році очікується збільшення державного боргу до пікового рівня 137,1% ВВП, після чого в 2028 році він скоротиться до 135,5% ВВП, 2029-му — до 131,9% ВВП, 2030-му — до 125,7% ВВП.