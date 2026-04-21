0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Коли Україна перестане залежати від кредитів — прогноз МВФ до 2030 року

Казна та Політика
66
Стратегія досягнення боргової стійкості базується на чотирьох ключових елементах
Стратегія досягнення боргової стійкості базується на чотирьох ключових елементах
Чотирирічна програма розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду передбачає досягнення Україною стійкого платіжного балансу та боргової стабільності до моменту її завершення у лютому 2030 року. Це має дозволити країні функціонувати без подальших програм МВФ і зовнішньої фінансової підтримки.
Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер під час пресконференції у Вашингтоні, передає «Інтерфакс-Україна».

Чотири складові стратегії

За словами Каммера, стратегія досягнення боргової стійкості базується на чотирьох ключових елементах.
Перший — потрібно з часом нарощувати доходну спроможність українського уряду. Це важливо як для поточного моменту, так і для реконструкції та середньострокової перспективи. «Це виходить за рамки стійкості боргу, тому що ми знаємо: Україна стає сучасною європейською державою, тому нам потрібні будуть доходи, щоб надавати соціальні послуги, яких очікують її громадяни», — зазначив представник МВФ.
Читайте також
Другий — скорочення витрат. Український уряд надзвичайно дисциплінований і зосереджується лише на пріоритетних заходах щодо витрат.
Третій елемент — значний обсяг зовнішнього фінансування, яке супроводжується визначеними умовами. «У нас є великий компонент зовнішнього фінансування, і в цьому фінансуванні є глибока обумовленість, що також допомагає у досягненні цільового показника стійкості боргу», — пояснив Каммер.
Четвертий — продовження реструктуризації державного боргу, яку Україна вже розпочала. «Ось чому ми очікуємо, що наприкінці програми борг буде прийнятним, якщо ми досягнемо цих цілей», — підсумував Каммер.

Динаміка державного боргу

Сукупний державний борг України 2025 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вимірі — на $47,27 млрд, або на 28,5%, — до $213,33 млрд, у гривневому — на 2 трлн 61,7 млрд грн, або на 29,5%, — до 9 трлн 42,7 млрд грн.
Сукупний зовнішній держборг України 2025 року збільшився на 47,5%, або на $45,51 млрд, — до $160,39 млрд, тоді як сукупний внутрішній — на 5,6%, або на 104,1 млрд грн, — до 1 трлн 967,2 млрд грн.
Читайте також
Згідно з оцінками, на яких наприкінці лютого цього року було затверджено нову програму EFF для України, державний борг за 2026 рік зросте зі 108,7% ВВП до 122,6% ВВП, тоді як на початок 2025 року він становив 89,7% ВВП, на кінець 2022 року — 77,7% ВВП.
У наступному році очікується збільшення державного боргу до пікового рівня 137,1% ВВП, після чого в 2028 році він скоротиться до 135,5% ВВП, 2029-му — до 131,9% ВВП, 2030-му — до 125,7% ВВП.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
МВФДержборгФінансова допомога
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems