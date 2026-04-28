Мінфін оприлюднив графік надходження €90 мільярдів від ЄС

Україна повертатиме позику лише після того, як росія виплатить репарації

Перші надходження коштів у межах фінансової допомоги Європейського Союзу Україні обсягом 90 млрд євро на 2026−2027 роки очікуються вже у травні-червні цього року.

Про це Міністерство фінансів повідомило в коментарі Укрінформу.

Коли надійдуть перші транші

У відомстві зазначають, що фінансування здійснюватиметься через спільні запозичення Європейського Союзу на ринках капіталу під гарантії бюджету блоку. Це другий випадок масштабного залучення спільного боргу після періоду пандемії.

Очікується, що перші кошти Україна може отримати вже у травні-червні.

Обсяги фінансування на 2026−2027 роки

Очікується, що у 2026 та 2027-му Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку. Зокрема, у 2026 році:

16,7 млрд євро буде спрямовано на соціальну бюджетну підтримку;

28,3 млрд євро — на оборонні потреби.

Як розподілять бюджетну підтримку

Бюджетна підтримка буде надана у такому форматі:

8,35 млрд євро — у вигляді макрофінансової допомоги;

8,35 млрд євро — через Ukraine Facility.

Загалом же за два роки приблизно 30 млрд із 90 млрд євро підуть на бюджетну підтримку через чинні інструменти фінансової допомоги, решта 60 млрд євро — на військову допомогу нашій країні.

Умови

«Після затвердження кредиту Ukraine Support Loan Україна та Європейський Союз продовжують технічні консультації з метою узгодження остаточних параметрів угоди. Зокрема, триває обговорення кількості та обсягів траншів», — додали в Мінфіні.

Там нагадали, що за умовами програми, Україна повертатиме позику лише після того, як росія виплатить репарації за спричинені збитки. Якщо ж репарацій не буде, ЄС залишає за собою право використати заморожені російські активи для погашення цього боргу. Україна також не буде зобов’язана повертати позику, якщо росія не компенсує Києву заподіяних війною збитків.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 23 квітня Європейський Союз остаточно ухвалив рішення про пакет підтримки для України на €90 мільярдів та 20-й пакет санкцій проти рф. Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, а також на підготовку до наступної зими енергетики та критичної інфраструктури.

«Рада схвалила останній елемент, необхідний для надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро. Кіпрське головування доклало чимало зусиль, щоб забезпечити наявність усіх необхідних для надання кредиту елементів. Виплата кредиту розпочнеться якомога швидше, що забезпечить життєво важливу підтримку найнагальніших бюджетних потреб України. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України», — прокоментував тоді міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос.

