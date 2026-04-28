Міська кільцева електричка в Києві змінює рух (схема)

В Kyiv City Express повідомили про зміни в русі з 29 квітня по 27 червня.

Причини

«Хочемо завершити останню частину невідкладного ремонту на Північному мосту. Це означає перерву в русі між станціями Почайна та Райдужний» — йдеться в повідомленні.
Рейси

Як повідомив Kyiv City Express, в години пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть стабільно курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин — Вокзальна — Дарниця — Святошин (в обидві сторони). Зі Святошина відправлятимемось пізніше на +4 хвилини.
На ділянках Почайна — Святошин та Райдужний — Дарниця організовано рух щогодинних рейсів.
На станції Святошин з деяких рейсів необхідно буде здійснити пересадку на інший поїзд, аби заїхати до станції Почайна або зворотно продовжити рух в напрямку Вокзальної.
Йдеться про поїзди:
  • Святошин — Почайна: А02 5:44/6:09А15 14:44/15:09
  • Почайна — Святошин: Б13 12:04/12:28Б16 15:04/15:28Б25 22:04/22:28
«Зі станцій Райдужний та Воскресенка всі поїзди Kyiv City Express напрямку „А“ відправлятимуться на 1 хвилину раніше від звичного графіку. А висадка пасажирів для поїздів двох напрямків на цих станціях здійснюватиметься тільки на платформі Nº1 в обидва боки» — пишуть там.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
