Міська кільцева електричка в Києві змінює рух (схема) Сьогодні 12:42

В Kyiv City Express повідомили про зміни в русі з 29 квітня по 27 червня.

Причини

«Хочемо завершити останню частину невідкладного ремонту на Північному мосту. Це означає перерву в русі між станціями Почайна та Райдужний» — йдеться в повідомленні.

Рейси

Як повідомив Kyiv City Express, в години пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть стабільно курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин — Вокзальна — Дарниця — Святошин (в обидві сторони). Зі Святошина відправлятимемось пізніше на +4 хвилини.

На ділянках Почайна — Святошин та Райдужний — Дарниця організовано рух щогодинних рейсів.

На станції Святошин з деяких рейсів необхідно буде здійснити пересадку на інший поїзд, аби заїхати до станції Почайна або зворотно продовжити рух в напрямку Вокзальної.

Йдеться про поїзди:

Святошин — Почайна: А02 5:44/6:09А15 14:44/15:09

Почайна — Святошин: Б13 12:04/12:28Б16 15:04/15:28Б25 22:04/22:28

«Зі станцій Райдужний та Воскресенка всі поїзди Kyiv City Express напрямку „А“ відправлятимуться на 1 хвилину раніше від звичного графіку. А висадка пасажирів для поїздів двох напрямків на цих станціях здійснюватиметься тільки на платформі Nº1 в обидва боки» — пишуть там.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.