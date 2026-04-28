Міська кільцева електричка в Києві змінює рух (схема)

Як повідомив Kyiv City Express, в години пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть стабільно курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин — Вокзальна — Дарниця — Святошин (в обидві сторони). Зі Святошина відправлятимемось пізніше на +4 хвилини.
На ділянках Почайна — Святошин та Райдужний — Дарниця організовано рух щогодинних рейсів.
На станції Святошин з деяких рейсів необхідно буде здійснити пересадку на інший поїзд, аби заїхати до станції Почайна або зворотно продовжити рух в напрямку Вокзальної.
«Зі станцій Райдужний та Воскресенка всі поїзди Kyiv City Express напрямку „А“ відправлятимуться на 1 хвилину раніше від звичного графіку. А висадка пасажирів для поїздів двох напрямків на цих станціях здійснюватиметься тільки на платформі Nº1 в обидва боки» — пишуть там.