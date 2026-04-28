ВР продовжила воєнний стан ще на 90 днів

28 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 15197 про продовження воєнного стану до 2 серпня (продовжили знов на 90 днів).

Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосувало 315 народних депутатів.

«Це вже 19-й раз коли Рада ухвалила таке рішення. Далі підписання головою ВРУ та Президентом», — підсумував Железняк

