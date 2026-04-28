90 млрд не вистачить? Шокуючий прогноз WSJ про бюджет України (відео)

Гроші на оборону та світло в оселях. Президент Володимир Зеленський нарешті розставив крапки над «і» у питанні, куди підуть колосальні 90 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Ці кошти, розраховані на 2026−2027 роки. Вони стануть нашим фінансовим фундаментом. На що конкретно їх витрачатимуть? Чому американські видання підозрюють, що нам їх не вистачить? Та що буде, коли кошти вичерпаються? Розповідаємо далі.

Перший і головний пріоритет — це наша зброя. Левова частка першого траншу — а це 45 мільярдів євро, які ми очікуємо вже до кінця цього кварталу — буде спрямована на посилення власного оборонного виробництва. Мова йде передусім про масове виготовлення безпілотників у рамках формату Drone Deals та розвиток новітніх військових технологій. Україна робить ставку на те, щоб менше залежати від поставок ззовні і більше виробляти самостійно, особливо — систем ППО.

Другим ключовим напрямом фінансування стане енергетика. Президент розповів, що до наступного опалювального сезону ми маємо підійти максимально підсиленими. Кілька мільярдів євро з європейського пакета підуть виключно на фізичний захист енергетичних об’єктів та терміновий ремонт інфраструктури.

Ці домовленості Зеленський фіналізував під час зустрічей із європейськими лідерами на Кіпрі, де також обговорювали 20-й пакет санкцій проти агресора. І хоча енергетика потребує захисту від обстрілів, не менш важливо забезпечити країну ресурсом для руху — паливом та стійкістю перед майбутньою зимою

До речі, щодо пального — тут є вагомий привід для оптимізму. Попри війну та рекордне зростання споживання дизелю, жодного дефіциту в Україні немає. Поставки залишаються стабільними для всіх: від потреб армії на передовій до аграріїв у розпал сезону та звичайних водіїв на АЗС.

Це стало можливим завдяки налагодженню стратегічної взаємодії з партнерами на Близькому Сході. Більше того, Україна змогла кардинально розширити свою логістику, відкривши абсолютно нові маршрути постачання, зокрема через Кавказ та Каспійський регіон. Це стратегічне рішення робить нашу паливну систему стійкою до будь-яких блокувань чи провокацій на західних кордонах. Тепер ми маємо надійний «енергетичний тил», який працює незалежно від ситуації на пунктах пропуску з ЄС.

Втім, поки ми обговорюємо пріоритети витрат, авторитетне видання The Wall Street Journal опублікувало доволі тривожний прогноз. Виявляється, навіть рекордних 90 мільярдів євро Україні може не вистачити.

Чому так сталося? Раніше всі розрахунки базувалися на тому, що цей гігантський пакет допомоги закриє фінансове питання аж до 2028 року. Проте, за даними дипломатичних джерел WSJ, реальність виявилася значно жорсткішою. Вже на наступний, 2027-й рік, Києву може знадобитися додатково 19 мільярдів євро понад уже затверджений кредит. Це означає, що європейським лідерам доведеться знову сідати за стіл переговорів не через два роки, а вже за 12 місяців.

Ситуацію ускладнюють і такі фактори. По перше, американська невизначеність. Криза у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа робить допомогу від США менш передбачуваною, змушуючи Європу брати на себе ще більше фінансового тягаря. По друге, стрибок цін на нафту, адже світова економіка знову здригається — через повномасштабну війну в Ірані ціни на енергоносії стрімко летять угору. Для України це автоматично означає дорожчу логістику, ріст видатків бюджету та здорожчання кожного кроку у відновленні.

Тож попри безпрецедентну підтримку, Україна залишається у зоні фінансової турбулентності. 90 мільярдів — це потужний рятувальний круг, але, як бачимо, він може не повністю втримати на плаву бюджет країни, яка змушена боротися на кількох фронтах одночасно.

