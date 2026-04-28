Військовослужбовцям хочуть дозволити безмитне ввезення авто: хто зможе скористатися

Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Рада розглядає нові правила ввезення авто для військовослужбовців

Депутати пропонують надати військовослужбовцям право на персональне безмитне ввезення автомобілів. Відповідні законопроєкти № 15194 та № 15195 вже зареєстровані у Верховній Раді. Документи спрямовані на відновлення соціальної справедливості щодо військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у захисті держави.

Про це пише Судово-юридична газета.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення порядок ввезення автомобілів в Україну зазнав кількох етапів змін. У період із квітня до липня 2022 року діяло так зване «нульове розмитнення», яке дозволяло громадянам ввозити транспортні засоби без сплати митних платежів. Після скасування пільгового режиму в червні 2022 року, відповідно до Закону № 2325-IX, основним механізмом безмитного ввезення автомобілів для потреб оборони залишилося постачання через волонтерські організації у статусі гуманітарної допомоги.

Потреба у транспорті

За оцінками експертів, щомісячна потреба Сил оборони України у транспортних засобах перевищує 3000 одиниць. Забезпечити такі обсяги виключно за рахунок волонтерських поставок складно без законодавчого врегулювання механізму персонального імпорту автомобілів для військовослужбовців.

У зв’язку з цим у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти № 15194 та № 15195. Вони передбачають надання військовослужбовцям права на персональне безмитне ввезення автомобілів.

Очікується, що реалізація цих ініціатив сприятиме підвищенню мобільності підрозділів і частково вирішить наявні проблеми. Зокрема, використання гуманітарних механізмів наразі пов’язане з ризиками притягнення до відповідальності за статтею 201−2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги).

Хто зможе скористатися пільгою

Законопроєкти визначають коло осіб, які матимуть право на пільгу. Йдеться про фізичних осіб — чинних військовослужбовців України.

Зокрема, право на безмитне ввезення отримають:

мобілізовані військовослужбовці, призвані до лав ЗСУ після 24 лютого 2022 року;

військовослужбовці за контрактом, які проходять службу на момент ввезення автомобіля.

Передбачено, що скористатися пільгою можна буде як особисто, так і через уповноважених осіб під час митного оформлення.

Які пільги передбачені

Документи пропонують внести зміни до Митного та Податкового кодексів України. У разі ухвалення військовослужбовці отримають повне звільнення від основних митних платежів:

ввізного мита;

податку на додану вартість (ПДВ);

акцизного податку.

Без сплати митних платежів дозволять ввозити:

легкові автомобілі та кузови до них;

вантажні автомобілі;

мотоцикли;

причепи та напівпричепи.

Обмеження

Щоб уникнути використання пільги для комерційного імпорту транспортних засобів, законопроєкти передбачають і деякі обмеження. Передусім встановлюється кількісне обмеження — один транспортний засіб на одного військовослужбовця.

Також передбачена заборона відчуження автомобіля. Транспортний засіб, ввезений на пільгових умовах, не може бути проданий, переданий у користування чи розпорядження третім особам, у тому числі за довіреністю, протягом трьох років з моменту його державної реєстрації.

Законопроєкти передбачають, що пільга на безмитне ввезення транспортних засобів не поширюватиметься на автомобілі, які підлягають оподаткуванню транспортним податком відповідно до розділу XII Податкового кодексу України. Йдеться про так звані автомобілі класу «люкс», які одночасно відповідають двом критеріям:

вік автомобіля — до п’яти років включно з року випуску;

середньоринкова вартість, що перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного податкового року.

Саме такі транспортні засоби включаються до спеціального переліку автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком, який щороку до 1 лютого оприлюднює Міністерство економіки України. Як правило, до цього переліку потрапляють преміальні моделі відомих брендів, зокрема Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Tesla та Lexus.

Тобто, якщо ввозити вживане авто старше 5 років або нове авто, вартість якого нижча за 3 млн грн, воно звільняється від мита. Якщо це новий люксовий автомобіль з переліку Мінекономіки — мито доведеться сплачувати у повному обсязі.

Крім того, встановлюється географічне обмеження. Ввезення транспортних засобів із держави-агресора, держави-окупанта або з тимчасово окупованих територій України забороняється.

Наразі автомобілі для потреб військових переважно ввозяться як гуманітарна допомога. У такому випадку транспорт оформлюється на військову частину або державу. Хоча такі авто звільняються від податків, їх використання пов’язане з правовими обмеженнями та ризиками притягнення до відповідальності у разі нецільового застосування. Інший чинний варіант — стандартне розмитнення, яке передбачає повну сплату ввізного мита, акцизу та ПДВ, що суттєво збільшує вартість автомобіля.

Законопроєкти № 15194 та № 15195 пропонують альтернативну модель — персональне безмитне ввезення авто військовослужбовцем. У такому разі транспорт переходить у приватну власність, але із забороною його відчуження протягом трьох років.

