Коли завершать ремонт основних трас в Україні

Кабмін зафіксував рекордні темпи відновлення дорожнього покриття, якого не було за останні шість років.
Нині по всій країні вже ліквідували понад 5,7 млн кв. м пошкоджень на дорогах міжнародного та державного значення для забезпечення стабільної логістики.
Про це заявила Юлія Свириденко.

Терміни

Уряд встановив терміни, згідно з якими ремонти на міжнародних трасах мають завершити до 1 травня, а на дорогах національного значення — до 1 червня. Щодня на об’єктах працює понад 200 бригад.
Окрему увагу приділяють 40-кілометровій зоні поблизу лінії фронту, де до робіт залучили підрозділи Державної спеціальної служби транспорту через безпекові ризики та потреби евакуації.
Посадовиця зазначила, що дороги зараз є ключовими артеріями для фронту та роботи бізнесу.
«Наразі уряд координує зусилля всіх служб, щоб забезпечити безперебійний рух вантажів та роботу бізнесу, який залежить від швидкості доставлення товарів», — підкреслила Свириденко.
Пріоритетом залишаються коридори, що з’єднують Україну з європейськими партнерами для підтримки експорту та військових постачань.
Раніше йшлося про те, які дороги в Україні ремонтують в першу чергу. Основні логістичні маршрути держави, міжнародні транспортні коридори та дороги оборонної логістики.
Також раніше президент Зеленський заявив, що на ремонт автомобільних доріг в Україні необхідно 52 млрд грн. Роботи планують провести у два етапи — до червня та до жовтня.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоКабмін
Також за темою
Також за темою
