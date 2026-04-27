Коли завершать ремонт основних трас в Україні

Кабмін зафіксував рекордні темпи відновлення дорожнього покриття, якого не було за останні шість років.

Нині по всій країні вже ліквідували понад 5,7 млн кв. м пошкоджень на дорогах міжнародного та державного значення для забезпечення стабільної логістики.

Про це заявила Юлія Свириденко.

Терміни

Уряд встановив терміни, згідно з якими ремонти на міжнародних трасах мають завершити до 1 травня, а на дорогах національного значення — до 1 червня. Щодня на об’єктах працює понад 200 бригад.

Окрему увагу приділяють 40-кілометровій зоні поблизу лінії фронту, де до робіт залучили підрозділи Державної спеціальної служби транспорту через безпекові ризики та потреби евакуації.

Посадовиця зазначила, що дороги зараз є ключовими артеріями для фронту та роботи бізнесу.

«Наразі уряд координує зусилля всіх служб, щоб забезпечити безперебійний рух вантажів та роботу бізнесу, який залежить від швидкості доставлення товарів», — підкреслила Свириденко.

Пріоритетом залишаються коридори, що з’єднують Україну з європейськими партнерами для підтримки експорту та військових постачань.

Основні логістичні маршрути держави, міжнародні транспортні коридори та дороги оборонної логістики.

Також раніше президент Зеленський заявив , що на ремонт автомобільних доріг в Україні необхідно 52 млрд грн. Роботи планують провести у два етапи — до червня та до жовтня.

