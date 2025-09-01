З 1 вересня введений в дію закон про лобіювання — Finance.ua

З 1 вересня введений в дію закон про лобіювання Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

З 1 вересня введений в дію закон про лобіювання

В Україні 1 вересня офіційно введений в дію закон про лобіювання № 3606-IX. Також 1 вересня набув сили закон № 3620-IX про відповідальність за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Верховна Рада 23 лютого 2024 року прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну про доброчесне лобіювання 10337. Відповідно до нього діяльність громадських активістів не є лобізмом.

Суб’єкти адвокації, у тому числі, громадські активісти, не потраплять до Реєстру прозорості, куди будуть вноситися дані про суб’єктів лобіювання.

Дія закону не буде поширюватися на представництво зовнішньополітичних інтересів дипломатичними установами, на діяльність медіа, а також політичні партії.

Дія закону не поширюється на діяльність, пов’язану із залученням, використанням, моніторингом, наданням та використанням міжнародної технічної допомоги, реалізацію проектів та програм міжнародної технічної допомоги.

Не буде вважатися лобіюванням адвокація, а також діяльність, яка обмежується реалізацією права на мирні зібрання, участю у публічних консультаціях тощо.

Законом № 3620-IX про відповідальність за порушення в сфері лобіювання КУпАП доповнено новими статтями 188−46−1 та 188−46−2, які передбачатимуть встановлення адміністративної відповідальності за незаконне здійснення лобіювання та за порушення законодавства у сфері лобіювання.

КУпАП доповнюється новим видом адміністративного стягнення у вигляді заборони здійснення лобіювання.

Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) зможуть складати протоколи за порушення правил лобіювання.

Штрафи

За незаконне здійснення лобіювання особі буде загрожувати штраф від 850 до 1700 грн.

Здійснення лобіювання особою, яка при набутті статусу суб’єкта лобіювання не повідомила про наявність обставин, що виключають можливість такої особи бути суб’єктом лобіювання відповідно до Закону України «Про лобіювання», — тягне за собою накладення штрафу від 8500 до 17 тисяч грн.

За порушення законодавства у сфері лобіювання, а саме неподання або несвоєчасне подання звіту щодо лобіювання суб’єктом лобіювання до Реєстру прозорості — буде штраф 850−1700 грн.

Порушення встановлених законом обмежень щодо предмета лобіювання або здійснення лобіювання в комерційних інтересах особи, яка не може бути бенефіціаром, чи на замовлення особи, яка не може бути клієнтом, або фінансування лобіювання за рахунок коштів (засобів), які не можуть бути джерелом фінансування лобіювання відповідно до Закону України «Про лобіювання», — тягнуть за собою накладення штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч грн.

Суб’єктом правопорушень у цій статті є фізичні особи та керівники юридичних осіб, які відповідно до Закону Про лобіювання" зареєстровані як суб’єкти лобіювання.

