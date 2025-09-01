Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні розширився — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні розширився

Казна та Політика
11
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні розширився
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні розширився
Як свідчать дані НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу розширився до 4,1 млрд доларів (порівняно з дефіцитом 2,5 млрд доларів в липні 2024 року) за рахунок суттєвого збільшення імпорту товарів та зростання виплат за інвестиційними доходами.
Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 4,0 млрд доларів (у липні 2024 року — 2,3 млрд доларів).
За січень — липень 2025 року дефіцит поточного рахунку становив 19,1 млрд доларів (за січень — липень 2024 року — 12,9 млрд доларів).
Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 23,6 млрд доларів (за сім місяців 2024 року — 11,6 млрд доларів).
Експорт товарів збільшився на 3,1% (у червні 2025 року на 4,2%), імпорт товарів зріс на 19,9% (у червні 2025 року — на 26,6%).
Порівняно з попереднім місяцем експорт та імпорт товарів збільшилися на 5,7% та 3,2% відповідно.
Обсяги експорту товарів становили 3,1 млрд доларів.
Обсяги імпорту товарів становили 7,6 млрд доларів.
Усе зростання було забезпечено збільшенням неенергетичного імпорту на 25,4% (порівняно з червнем — на 6,6%), насамперед продукції машинобудування — у 1,5 раза (порівняно з червнем — на 2,7%).
У липні 2025 року в номінальному вимірі імпорт зріс з усіх регіонів світу, найбільше — з Азії (на 819 млн доларів, або 40,6%; частка збільшилася з 32% до 37,6%) та ЄС (на 437 млн доларів, або 15,3%, частка знизилася з 45,4% до 43,6%).
Також зріс імпорт до країн Америки (на 77 млн доларів, або на 19,1%; питома вага на рівні минулого року — 6,4%) та Африки (на 19 млн доларів, або 22,9%; частка збільшилася з 1,3% до 1,4%).
Імпорт з країн СНД був на рівні липня 2024 року (частка зменшилася з 1% до 0,8%).
Платіжний баланс у липні зведено з дефіцитом у 2,4 млрд доларів (у липні 2024 року дефіцит становив 2,9 млрд доларів).
Чисті залучення від Міжнародного валютного фонду становили 513 млн доларів (у липні 2024 року 2,2 млрд доларів).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems