Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні розширився — Finance.ua

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні розширився Сьогодні 12:34

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні розширився

Як свідчать дані НБУ , дефіцит поточного рахунку платіжного балансу розширився до 4,1 млрд доларів (порівняно з дефіцитом 2,5 млрд доларів в липні 2024 року) за рахунок суттєвого збільшення імпорту товарів та зростання виплат за інвестиційними доходами.

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 4,0 млрд доларів (у липні 2024 року — 2,3 млрд доларів).

За січень — липень 2025 року дефіцит поточного рахунку становив 19,1 млрд доларів (за січень — липень 2024 року — 12,9 млрд доларів).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 23,6 млрд доларів (за сім місяців 2024 року — 11,6 млрд доларів).

Експорт товарів збільшився на 3,1% (у червні 2025 року на 4,2%), імпорт товарів зріс на 19,9% (у червні 2025 року — на 26,6%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт та імпорт товарів збільшилися на 5,7% та 3,2% відповідно.

Обсяги експорту товарів становили 3,1 млрд доларів.

Обсяги імпорту товарів становили 7,6 млрд доларів.

Усе зростання було забезпечено збільшенням неенергетичного імпорту на 25,4% (порівняно з червнем — на 6,6%), насамперед продукції машинобудування — у 1,5 раза (порівняно з червнем — на 2,7%).

У липні 2025 року в номінальному вимірі імпорт зріс з усіх регіонів світу, найбільше — з Азії (на 819 млн доларів, або 40,6%; частка збільшилася з 32% до 37,6%) та ЄС (на 437 млн доларів, або 15,3%, частка знизилася з 45,4% до 43,6%).

Також зріс імпорт до країн Америки (на 77 млн доларів, або на 19,1%; питома вага на рівні минулого року — 6,4%) та Африки (на 19 млн доларів, або 22,9%; частка збільшилася з 1,3% до 1,4%).

Імпорт з країн СНД був на рівні липня 2024 року (частка зменшилася з 1% до 0,8%).

Платіжний баланс у липні зведено з дефіцитом у 2,4 млрд доларів (у липні 2024 року дефіцит становив 2,9 млрд доларів).

Чисті залучення від Міжнародного валютного фонду становили 513 млн доларів (у липні 2024 року 2,2 млрд доларів).

