Обсяги приватних грошових переказів продовжують зменшуватись — НБУ

Обсяги приватних грошових переказів продовжують зменшуватись — НБУ

Як повідомляє Нацбанк у своєму звіті , обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 6,6% та становили 0,7 млрд дол. США.

Заробітна плата, яку українці отримують з-за кордону, скоротилася на 8,1%, а інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, збільшилися на 5,3%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 0,9% переказів менше, ніж у липні 2024 року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 14,3% порівняно з липнем минулого року.

Усього за січень — липень поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 13,0% і становили 4,9 млрд дол. США:

чиста оплата праці скоротилася на 17,3%,

приватні трансферти знизилися на 7,3%.

Чисте запозичення від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунку операцій із капіталом) становило 4,1 млрд дол. США (у липні 2024 року — 2,5 млрд дол. США).

Загалом за січень — липень 2025 року чисте запозичення від зовнішнього світу становило 18,9 млрд дол. США, за січень — липень 2024 року — 12,8 млрд дол. США.

