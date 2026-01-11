Найкращі бюджетні зарядні станції у 2025 році (фото) Сьогодні 23:06 — Технології&Авто

Оглядач техніки Адріан Кінгслі-Хьюз протестував низку бюджетних портативних зарядних станцій та обрав п’ять найкращих варіантів вартістю до 400 доларів.

Результатами тестування він поділився у статті для ZDNET.

EcoFlow River 2

EcoFlow River 2 вартістю близько 179 доларів отримала від експерта звання найкращої бюджетної портативної зарядної станції загалом.

Вона підходить для ситуацій, коли потрібне живлення в невеликих масштабах. Однак вона не підійде для тих, хто шукає систему для роботи з важкими навантаженнями або живлення цілого будинку.

«Це ідеальна система для тих, хто хоче невеликий портативний пристрій. Вона також чудово підійде для тих, кому потрібне щось на випадок відключення електроенергії», — зазначив Кінгслі-Хьюз.

Технічні характеристики EcoFlow River 2:

ємність — 256 Вт·год;

потужність — 300 Вт/600 Вт;

вага — 3,5 кг;

підключення — 6 розеток.

Bluetti AC50

На думку оглядача, Bluetti AC50 є найкращим бюджетним варіантом серед компактних зарядних станцій. Її ціна становить близько 279 доларів.

Швидка зарядка робить цей пристрій чудовим вибором для людей, які постійно в дорозі. Недоліком даної моделі є відсутність вбудованого джерела освітлаення.

Технічні характеристики Bluetti AC50B:

ємність — 448 Вт·год;

потужність — 700 Вт/1000 Вт;

вага — 6,7 кг;

підключення — 6 розеток.

Bluetti AC70

Бюджетна зарядна станція Bluetti AC70 вартістю близько 349 доларів підійде для тих, хто потребує більшої потужності. Цей пристрій здатний видавати 1000 Вт для звичайних навантажень та до 2000 Вт для резистивних навантажень.

«Я брав цей пристрій із собою в багато подорожей, і його ємності більш ніж вистачало, щоб задовольнити потреби невеликої групи протягом кількох днів. Він може легко та ефективно заряджати мій смартфон, камери, дрони та ноутбуки», — розповів оглядач.

Технічні характеристики Bluetti AC70:

ємність — 768 Вт·год;

потужність — 1000 Вт/2000 Вт;

вага — 10,2 кг;

підключення — 7 розеток.

Jackery Explorer 500

Jackery Explorer 500 — це бюджетна зарядна станція, яку експерт рекомендує для подорожей на машині. Компактний розмір та невелика вага роблять її зручною для транспортування.

Пристрій також можна зручно заряджати від розетки автомобіля на 12 В, що додає йому універсальності для використання в дорозі. Коштує ця зарядна станція близько 329 доларів.

Технічні характеристики Jackery Explorer 500:

ємність — 518 Вт·год;

потужність — 500 Вт/1000 Вт;

вага — 5,5 кг;

підключення: 7 розеток.

Anker 521

Оглядач радить Anker 521 для тих, хто шукає компактну портативну електростанцію для живлення пристроїв низького струму, таких як ноутбуки, камери спостереження, Wi-Fi роутери та зарядні пристрої.

Ця портативна зарядна станція вартістю близько 200 доларів обіцяє довговічність, надійність та можливість заряджання через USB-C.

«Я зазвичай використовую її для легких завдань, таких як забезпечення електроенергією на природі під час барбекю, але вона також супроводжувала мене в декількох поїздках», — зазначив Кінгслі-Хьюз

Технічні характеристики Anker 521:

ємність — 256 Вт·год;

потужність — 300 Вт/600 Вт;

вага — 3,7 кг;

підключення — 6 розеток.

