Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 году

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Букмекерская компания Vbet открыла линию ставок на курс гривны к доллару США по состоянию на февраль 2020 года.
По оценке компании, скорее всего, что курс гривны к доллару США в следующем году начнет расти. Вероятность того, что по состоянию на февраль 2020 года за один доллар США будут давать более 25,9 гривны, составляет 51%.
В то же время букмекеры ожидают, что в феврале следующего года курс гривны к доллару США вряд ли упадет ниже отметки 23,2. Такой сценарий оценен в 56%.
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Вероятность того, что курс гривны к доллару США в феврале в среднем составит 24,2, равна 40%.
Кроме того, букмекеры дают возможность сделать ставку на диапазон низкой и высокой стоимости гривны к доллару в феврале 2020 года. Вероятнее всего, самая низкая стоимость гривны на тот период будет колебаться в пределах 23,8-24,4 – 46%. В 18% оценивается диапазон 24,4-25,0, а на любой другой диапазон низкого курса дают 36%.
Ожидается, что в феврале 2020 года самый высокий курс гривны к доллару США, скорее всего, будет находиться в промежутке 26,0-26,4. Букмекеры оценили такое развитие событий в 44%.
Меньше шансов, по мнению аналитиков, что удержится диапазон 25,5-25,9 – 19%.
Кстати, украинцы все чаще обращают внимание на вклады в иностранных валютах. И хотя у депозитов в валюте есть один весомый минус – низкие процентные ставки, Finance.ua всегда ищет, как помочь своим читателям. Мы провели переговоры с банками, и договорились: часть банков предложит выплачивать участникам программы “Бонус к депозиту” повышенные процентные ставки не только по вкладам в гривне, но и по депозитам в долларах США и евро. Ниже ссылки с вариантами:
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