Букмекеры оценили шансы гривны к доллару США в 2020 году

Букмекерская компания Vbet открыла линию ставок на курс гривны к доллару США по состоянию на февраль 2020 года.

По оценке компании, скорее всего, что курс гривны к доллару США в следующем году начнет расти. Вероятность того, что по состоянию на февраль 2020 года за один доллар США будут давать более 25,9 гривны, составляет 51%.

В то же время букмекеры ожидают, что в феврале следующего года курс гривны к доллару США вряд ли упадет ниже отметки 23,2. Такой сценарий оценен в 56%.

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Вероятность того, что курс гривны к доллару США в феврале в среднем составит 24,2, равна 40%.

Кроме того, букмекеры дают возможность сделать ставку на диапазон низкой и высокой стоимости гривны к доллару в феврале 2020 года. Вероятнее всего, самая низкая стоимость гривны на тот период будет колебаться в пределах 23,8-24,4 – 46%. В 18% оценивается диапазон 24,4-25,0, а на любой другой диапазон низкого курса дают 36%.

Ожидается, что в феврале 2020 года самый высокий курс гривны к доллару США, скорее всего, будет находиться в промежутке 26,0-26,4. Букмекеры оценили такое развитие событий в 44%.

Меньше шансов, по мнению аналитиков, что удержится диапазон 25,5-25,9 – 19%.

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