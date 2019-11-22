Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 2019

В Украине пиковыми в плане средней стоимости квадратного метра оказались конец августа и начало сентября.

Об этом свидетельствует статистика аналитического центра DOM.RIA.

“Сезонные колебания цен на рынке первичной недвижимости с весны до начала последнего активного периода 2019 года во всех регионах Украины были предсказуемыми. Для многих городов пиковыми в плане средней стоимости квадратного метра оказались конец августа, начало сентября: Киев – 29 670 грн – тот же уровень, что и на середину июля, Харьков – 18 434 грн, Львов – 19 572 грн”, – говорится в сообщении.

Читайте также: С 1 декабря меняются правила строительства жилья

Рынок недвижимости Харькова и Львова:

в сентябре цены новостроек начали падать до показателей мая-июня;

в отличие от Харькова, где с наступлением осени средняя стоимость с пикового максимума опустилась до 15 975 грн, после чего в течение следующих месяцев постепенно растет;

во Львове процесс снижения цены затянулся несколько дольше. На середину октября стоимость квадратного метра в новостройке была самой низкой за проанализированный период в этом городе – 17 995 грн за квадрат. В ноябре она уже поднялась до 18 484 грн.

Рынок недвижимости Запорожья и Винницы:

максимальный прирост средней цены квадрата был во время осенней активности – октябрь-ноябрь – 15 780 грн и 17 697 грн соответственно;

в ноябре средняя цена квадратного метра в новостройках Запорожья составляет 15 732 грн – более чем на 1 000 грн выше по сравнению с концом весны, а в Виннице – 17 273 грн – на 2 450 грн дороже, чем в мае.

Рынок недвижимости Одессы:

пиковые цены квадрата одесских новостроек – это май-июнь. Средняя стоимость варьировалась от 21 512 грн до 22 594 грн, далее до сентября цена пошла на спад и достигла 19 772 грн;

активный осенний период в Одессе не показал особого прироста, и максимальная октябрьская средняя стоимость была на уровне 20 739 грн;

что касается минимальных цен одного квадратного метра в новостройках столицы, то кратковременный спад наблюдался в середине лета – 27 789 грн, но уже в августе ценники выросли до прежних показателей.

Рынок недвижимости Киева: