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Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 2019

Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 2019

В Украине пиковыми в плане средней стоимости квадратного метра оказались конец августа и начало сентября.

Об этом свидетельствует статистика аналитического центра DOM.RIA.

“Сезонные колебания цен на рынке первичной недвижимости с весны до начала последнего активного периода 2019 года во всех регионах Украины были предсказуемыми. Для многих городов пиковыми в плане средней стоимости квадратного метра оказались конец августа, начало сентября: Киев – 29 670 грн – тот же уровень, что и на середину июля, Харьков – 18 434 грн, Львов – 19 572 грн”, – говорится в сообщении.

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Рынок недвижимости Харькова и Львова:

  • в сентябре цены новостроек начали падать до показателей мая-июня;
  • в отличие от Харькова, где с наступлением осени средняя стоимость с пикового максимума опустилась до 15 975 грн, после чего в течение следующих месяцев постепенно растет;
  • во Львове процесс снижения цены затянулся несколько дольше. На середину октября стоимость квадратного метра в новостройке была самой низкой за проанализированный период в этом городе – 17 995 грн за квадрат. В ноябре она уже поднялась до 18 484 грн.

Рынок недвижимости Запорожья и Винницы:

  • максимальный прирост средней цены квадрата был во время осенней активности – октябрь-ноябрь – 15 780 грн и 17 697 грн соответственно;
  • в ноябре средняя цена квадратного метра в новостройках Запорожья составляет 15 732 грн – более чем на 1 000 грн выше по сравнению с концом весны, а в Виннице – 17 273 грн – на 2 450 грн дороже, чем в мае.

Рынок недвижимости Одессы:

  • пиковые цены квадрата одесских новостроек – это май-июнь. Средняя стоимость варьировалась от 21 512 грн до 22 594 грн, далее до сентября цена пошла на спад и достигла 19 772 грн;
  • активный осенний период в Одессе не показал особого прироста, и максимальная октябрьская средняя стоимость была на уровне 20 739 грн;
  • что касается минимальных цен одного квадратного метра в новостройках столицы, то кратковременный спад наблюдался в середине лета – 27 789 грн, но уже в августе ценники выросли до прежних показателей.

Рейтинг застройщиков Киева за 1-2 квартал 2019

Рынок недвижимости Киева:

  • в ожидаемый пиковый осенний период в Киеве произошел кратковременный обвал стоимости до 27 871 грн за квадратный метр новостройки. Как отмечают эксперты, это может быть обусловлено скандалами с Банком «Аркада» и одним из крупнейших застройщиков «Укрбуд». Форс-мажорные обстоятельства спровоцировали истерические явления по снижению цен недвижимости по переуступке;
  • другие периоды динамика средней стоимости квадрата в новых квартирах в Киеве менялась соответственно традиционным сезонным спадам и ростам;
  • сейчас средняя цена жилой площади в киевских новостройках – 28 387 грн – на 260 гривен ниже, чем на начало весеннего высокого сезона.
По материалам Finance.UA
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