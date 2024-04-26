Германия и Франция будут совместно разрабатывать новый танк — Finance.ua

Германия и Франция будут совместно разрабатывать новый танк Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Германия и Франция планируют подписать соглашение о совместной разработке нового боевого танка.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр обороны Германии Борис Писториус и его французский коллега Себастьен Лекорню сообщили, что в пятницу в Париже подпишут меморандум о взаимопонимании по проекту.

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«Мы совместно разрабатываем систему будущего, которая ориентирована на то, что нам нужно — от искусственного интеллекта и самых современных сенсорных технологий до возможности использования системы без экипажа в определенных ситуациях», — сказал Писториус.

Проект «Основная наземная боевая система» будет базироваться на опыте, полученном в ходе боевых действий с Украиной, и обеспечит хорошую совместимость танка с другим оружием.

Оба правительства также надеются увидеть прогресс в другой крупной франко-германской оборонной инновации — Future Combat Air System, которая предусматривает разработку истребителя нового поколения.

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