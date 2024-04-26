Германия и Франция будут совместно разрабатывать новый танк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия и Франция будут совместно разрабатывать новый танк

Технологии&Авто
10
Германия и Франция планируют подписать соглашение о совместной разработке нового боевого танка.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Министр обороны Германии Борис Писториус и его французский коллега Себастьен Лекорню сообщили, что в пятницу в Париже подпишут меморандум о взаимопонимании по проекту.
Читайте также
«Мы совместно разрабатываем систему будущего, которая ориентирована на то, что нам нужно — от искусственного интеллекта и самых современных сенсорных технологий до возможности использования системы без экипажа в определенных ситуациях», — сказал Писториус.
Проект «Основная наземная боевая система» будет базироваться на опыте, полученном в ходе боевых действий с Украиной, и обеспечит хорошую совместимость танка с другим оружием.
Оба правительства также надеются увидеть прогресс в другой крупной франко-германской оборонной инновации — Future Combat Air System, которая предусматривает разработку истребителя нового поколения.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.