Израиль представил танк нового поколения с искусственным интеллектом — Finance.ua

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Израиль представил танк нового поколения с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Израиль представил танк нового поколения с искусственным интеллектом
Израиль представил танк нового поколения с искусственным интеллектом
В Израиле состоялась презентация нового поколения боевого танка Меркава, использующего искусственный интеллект и контролируемое электроникой вооружение.
Об этом пишет Синьхуа.
«Танк, известный также как Меркава Марк 5, должен поступить в эксплуатацию до конца этого года и постепенно заменит Меркава Марк 4, который составляет основу бронетанковых войск Израиля», — говорится в материале.
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Отмечается, что новый танк оснащен системами искусственного интеллекта для обработки изображений и улучшения наблюдения экипажем.
«Танк будет содержать боевой шлем, который будут носить командиры, что позволит им получать боевые данные во время оперативных действий, позволяя осуществлять обзор на 360 градусов снаружи танка, двигая головой», — утверждает Синьхуа.
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Эти возможности должны пригодиться в процессе наведения на цели в режиме живого времени без подвержения опасности экипажа.
«К тому же танк оборудован многими сенсорными экранами и датчиками искусственного интеллекта для быстрого сбора данных», — отмечается агентство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
borgexpert
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