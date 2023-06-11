В Чехии будут ремонтировать танки для Украины — Finance.ua

В Чехии будут ремонтировать танки для Украины Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

В Чехии будут ремонтировать танки для Украины

Государственные предприятия VOP CZ и «Укроборонпром» приступят к совместному ремонту украинских танков Т-64, которые затем отправятся на поле боя, сообщает Минобороны Чехии.

Ремонт будет производиться на Новоичинском военно-ремонтном предприятии. Из соображений безопасности точное количество техники, которая пройдет капитальный ремонт в Чехии в ближайшие месяцы, не может быть названа, ведь танки отправятся непосредственно на поле боя.

До конца этого года работники VOP CZ должны отремонтировать неопределенное количество машин Т-64, еще советского производства. Танки простояли на хранении десятки лет и требуют полного демонтажа, замены многих запчастей и полного восстановления боеспособности.

Модернизация будет осуществляться под техническим наблюдением специалистов украинской стороны, при ее непосредственном участии. Танки будут оснащены средствами оптической системы наблюдения, улучшенной связью и т. д.

Читайте также Немецкая Rheinmetall запустит производство танков и ПВО в Украине

Соглашение о создании совместного оборонного кластера с Чехией, которое Укроборонпром и Агентство межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) заключили в конце прошлого года, включает в себя производство военной техники, увеличение производства боеприпасов различных калибров (как на существующих мощностях, так и вновь на защищенных площадках), развитие сервисных узлов для обслуживания и ремонта зенитного вооружения, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности создание совместных научно-исследовательских центров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.