В Чехии будут ремонтировать танки для Украины — Finance.ua

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В Чехии будут ремонтировать танки для Украины

Технологии&Авто
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В Чехии будут ремонтировать танки для Украины
В Чехии будут ремонтировать танки для Украины
Государственные предприятия VOP CZ и «Укроборонпром» приступят к совместному ремонту украинских танков Т-64, которые затем отправятся на поле боя, сообщает Минобороны Чехии.
Ремонт будет производиться на Новоичинском военно-ремонтном предприятии. Из соображений безопасности точное количество техники, которая пройдет капитальный ремонт в Чехии в ближайшие месяцы, не может быть названа, ведь танки отправятся непосредственно на поле боя.
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До конца этого года работники VOP CZ должны отремонтировать неопределенное количество машин Т-64, еще советского производства. Танки простояли на хранении десятки лет и требуют полного демонтажа, замены многих запчастей и полного восстановления боеспособности.
Модернизация будет осуществляться под техническим наблюдением специалистов украинской стороны, при ее непосредственном участии. Танки будут оснащены средствами оптической системы наблюдения, улучшенной связью и т. д.
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Соглашение о создании совместного оборонного кластера с Чехией, которое Укроборонпром и Агентство межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) заключили в конце прошлого года, включает в себя производство военной техники, увеличение производства боеприпасов различных калибров (как на существующих мощностях, так и вновь на защищенных площадках), развитие сервисных узлов для обслуживания и ремонта зенитного вооружения, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности создание совместных научно-исследовательских центров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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