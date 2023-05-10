Немецкая Rheinmetall запустит производство танков и ПВО в Украине — Finance.ua

Немецкая Rheinmetall запустит производство танков и ПВО в Украине Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Немецкая Rheinmetall запустит производство танков и ПВО в Украине

Крупнейшая в Германии и одна из крупнейших в Европе компания по изготовлению вооружения Rheinmetall намерена запустить производство в Украине. Первые соглашения о сотрудничестве и создании совместных производств с украинскими предприятиями могут быть заключены в ближайшие недели, сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Об этом пишет Handelsblatt.

Rheinmetall хочет приступить к производству танков, систем противовоздушной обороны и боеприпасов в Украине.

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«Таким образом, мы даем Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — прокомментировал Паппергер.

Компания может производить до 400 танков типа Panther в год в Украине. Предварительные переговоры с Киевом по проекту — многообещающие, говорится в сообщении.

«Мы должны понимать, что от такого заявления до первого немецкого танка, который сойдет с конвейера украинского завода, пройдет еще много времени. Но это веское подтверждение того, что наши партнеры в нас верят. И готовы строить совместное производство», — прокомментировал глава Министерства стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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