Словаки хотят собрать более 1 миллиона евро на танк для Украины — Finance.ua

Словаки хотят собрать более 1 миллиона евро на танк для Украины Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Словаки хотят собрать более 1 миллиона евро на танк для Украины

В Словакии стартовал сбор 1 миллиона 200 тысяч евро на закупку тяжелой боевой машины Т-72 для Украины.

Об этом говорится на сайте организации «Подарок Украине».

Главным партнером сбора является Посольство Украины в Словацкой Республике.

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«Поставку тяжелой боевой техники обеспечивает словацкое оружейное предприятие, где находится танк и проходит модернизацию. Сбор средств стартовал 1 мая 2023 года. Общая собранная сумма будет выплачена оружейной компании, после чего танк будет передан вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

В организации говорят, что транспортировку танка на территорию Украины обеспечивает украинское дипломатическое ведомство.

Ожидается, что в Украину техника прибудет уже в сентябре.

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Важно, что в комплект поставки входят также боеприпасы диаметром 125 мм для Т-72.

«Танк будет на вооружении Вооруженных сил Украины и будет использоваться для борьбы с российско-оккупационными войсками. Цель — помочь Украине в борьбе с насильственной российской агрессией», — отмечают авторы собрания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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