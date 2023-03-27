Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay — Finance.ua
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Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay

Технологии&Авто
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Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay
Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay
В конце апреля Турция передаст первый танк Altay на тестирование своим военным. После этого ожидается запуск массового производства.
Об этом пишет CNN Türk.
«Национальный танк Altay будет передан вооруженным силам Турции 23 апреля. После завершения процесса тестирования начнется массовое производство. Целью является практическое применение первого танка Altay в боевой обстановке в 2025 году», — заявила пресс-служба компании-производителя BMC Defence.
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Испытания танка Altay начнутся 23 апреля и завершаются в следующем году. Уже в 2025 г. он будет поставлен на вооружение в вооруженных силах Турции.
В настоящее время танк оборудован двигателями из Южной Кореи, однако в 2026 году Турция планирует оснащать его двигателями собственного производства.
По материалам:
РБК-Україна
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