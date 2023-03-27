Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay — Finance.ua

Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay Сегодня 08:32 — Технологии&Авто

Турция планирует начать массовое производство собственного танка Altay

В конце апреля Турция передаст первый танк Altay на тестирование своим военным. После этого ожидается запуск массового производства.

«Национальный танк Altay будет передан вооруженным силам Турции 23 апреля. После завершения процесса тестирования начнется массовое производство. Целью является практическое применение первого танка Altay в боевой обстановке в 2025 году», — заявила пресс-служба компании-производителя BMC Defence.

Читайте также General Dynamics представила первый в мире беспилотный танк AbramsX с искусственным интеллектом

Испытания танка Altay начнутся 23 апреля и завершаются в следующем году. Уже в 2025 г. он будет поставлен на вооружение в вооруженных силах Турции.

В настоящее время танк оборудован двигателями из Южной Кореи, однако в 2026 году Турция планирует оснащать его двигателями собственного производства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.