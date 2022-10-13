General Dynamics представила первый в мире беспилотный танк AbramsX с искусственным интеллектом — Finance.ua

General Dynamics представила первый в мире беспилотный танк AbramsX с искусственным интеллектом
Компания General Dynamics показала танк, которому нет аналогов в мире. Новое оружие продемонстрировали на выставке AUSA-2022 (Association of the United States Army). Она стартовала в Вашингтоне 10 октября.
Новый AbramsX может использоваться практически в беспилотном режиме.
У танка есть башня, не требующая члена экипажа, который должен заряжать ее боеприпасами.
В отличие от новейшей модели, предыдущая версия, например, нуждалась в экипаже из четырех человек:
- механик-водитель;
- командир;
- наводчик;
- заряжающий.
Среди прочего танк работает на основе технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому его можно использовать в беспилотном режиме. Кроме того, танк оборудован гибридным двигателем, который поможет сократить расход топлива почти вдвое. Это также уменьшает шумность машины и повышает ее общую электрификацию.
The War Zone сообщает, что на танк установили новую 120-мм пушку XM360. Также танк имеет 30-мм пушку Kongsberg Protector RS6 Remote Weapon Station (RWS).
Танк имеет модули с оптическими и инфракрасными сенсорами для командира и наводчика. На видео можно заметить, что в корпус машины встроены видеокамеры, которые, вероятно, обеспечат возможность обзора на 360 градусов. The War Zone предполагает, что изображение вместе с элементами дополненной реальности будет транслироваться на экран в шлеме экипажа.
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