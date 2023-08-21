Rheinmetall уже к концу августа начнет обслуживание танков в Украине — Finance.ua

Rheinmetall уже к концу августа начнет обслуживание танков в Украине Сегодня 13:29 — Фондовый рынок

Rheinmetall уже к концу августа начнет обслуживание танков в Украине

Немецкая оружейная компания Rheinmetall намерена начать обслуживание танков в Украине уже в ближайшие дни.

Об этом гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

По словам Паппергера, в Германии начали обучение первые 12 работников завода, который будет работать в Украине, и к ним со временем присоединятся еще 12.

«Мы начнем обслуживание уже в этом месяце», — сказал он.

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Руководитель оружейного концерна также подтвердил намерение поскорее приступить к производству танков в Украине.

«Это может произойти быстро, там достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен», — объяснил Паппергер. Он уточнил, что Rheinmetall хочет арендовать их, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.

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Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром» и будет владеть в нем мажоритарным пакетом акций.

С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther. Со временем планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и будет ремонтировать бронемашины Fuchs.

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Економічна Правда По материалам:

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