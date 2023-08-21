Rheinmetall уже к концу августа начнет обслуживание танков в Украине — Finance.ua
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Rheinmetall уже к концу августа начнет обслуживание танков в Украине

Фондовый рынок
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Rheinmetall уже к концу августа начнет обслуживание танков в Украине
Rheinmetall уже к концу августа начнет обслуживание танков в Украине
Немецкая оружейная компания Rheinmetall намерена начать обслуживание танков в Украине уже в ближайшие дни.
Об этом гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
По словам Паппергера, в Германии начали обучение первые 12 работников завода, который будет работать в Украине, и к ним со временем присоединятся еще 12.
«Мы начнем обслуживание уже в этом месяце», — сказал он.
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Руководитель оружейного концерна также подтвердил намерение поскорее приступить к производству танков в Украине.
«Это может произойти быстро, там достаточно хорошо оборудованных танковых заводов еще с советских времен», — объяснил Паппергер. Он уточнил, что Rheinmetall хочет арендовать их, а затем производить технику по стандартам НАТО на одной или двух производственных линиях.
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Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром» и будет владеть в нем мажоритарным пакетом акций.
С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther. Со временем планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и будет ремонтировать бронемашины Fuchs.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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