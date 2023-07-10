Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в ближайшие три месяца — Finance.ua

Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в ближайшие три месяца Сегодня 17:21 — Технологии&Авто

Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в ближайшие три месяца

Крупнейший немецкий производитель оружия компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель.

Об этом сообщает CNN

Завод будет расположен в западной части Украины, уточнил генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Компания также будет учить украинцев обслуживать изготовленные на заводе танки и другую бронированную технику. По словам гендиректора, на новом заводе будут строить и ремонтировать бронетранспортеры Rheinmetall Fuchs по лицензии.

«Украинцы должны помочь сами себе — если они будут всегда ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно», — заявил Паппергер.

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Rheinmetall (RNMBF) будет управлять заводом в партнерстве с Укроборонпромом, которому также будет принадлежать предприятие. В мае обе компании объявили о соглашении об увеличении оборонно-технологического потенциала Украины.

Паппергер добавил, что завод будет защищен от российских атак.

«Сейчас (в Украине. — Ред.) много заводов, производящих продукцию военного назначения. Это просто будет еще один — и мы также можем защитить его», — сказал он.

По его словам, в следующем году Rheinmetall увеличит ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 тысяч до 600 тысяч и значительная часть этого дополнительного производства будет предназначена для поставок в Украину.

Паппергер отметил, что теоретически Rheinmetall может обеспечить 60% потребности Украины в артиллерийских боеприпасах.

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Укрінформ По материалам:

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