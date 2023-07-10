В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar — Finance.ua

В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar
В Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.
«Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом последовали остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — сказал он.
Накануне Камышин в рамках визита президента Украины в Турцию подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства разных типов БПЛА.
23 июня турецкая компания Baykar получила лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине. В 2025 году этот завод должен заработать, объем инвестиций у него составляет 95,5 миллиона долларов.
Напомним, что разговоры о строительстве завода по производству Байракторов на территории Украины ведутся еще с начала войны.
Ранее Baykar Makina рассказала, каким будет завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.
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