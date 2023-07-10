В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar

Фондовый рынок
66
В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar
В Украине началось строительство завода по производству Bayraktar
В Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.
«Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом последовали остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — сказал он.
Читайте также
Накануне Камышин в рамках визита президента Украины в Турцию подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства разных типов БПЛА.
23 июня турецкая компания Baykar получила лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине. В 2025 году этот завод должен заработать, объем инвестиций у него составляет 95,5 миллиона долларов.
Напомним, что разговоры о строительстве завода по производству Байракторов на территории Украины ведутся еще с начала войны.
Ранее Baykar Makina рассказала, каким будет завод по производству беспилотников Bayraktar, который компания планирует построить в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.