Українські та турецькі компанії співпрацюватимуть у виробництві безпілотників — Finance.ua

Українські та турецькі компанії співпрацюватимуть у виробництві безпілотників
Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічних галузей промисловості та технологій, зокрема, у виробництві різних типів БпЛА.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей України.
Відповідний документ підписали у межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки.
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Меморандум передбачає співпрацю у стратегічних галузях промисловості та технологій між компаніями двох держав, а також підтримку впровадження наявних і започаткування нових проектів у цих сферах.
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, одним з ключових напрямків співпраці є розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БпЛА.
Також документом передбачені напрямки співпраці у дослідженні й розробці в галузі автономних систем, космосу та в інших технологічних секторах стратегічних галузей промисловості двох країн.
Зазначимо, Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномасштабної війни.
Після початку вторгнення рф 24 лютого офіційні особи та представники Baykar призупинили перемовини у публічній площині. Згодом переговори відновилися, а Baykar Makina розказала як виглядатиме завод з виробництва безпілотників Bayraktar, котрий компанія планує побудувати в Україні.
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