Федоров розповів, скільки компаній в Україні виробляють безпілотники — Finance.ua

Федоров розповів, скільки компаній в Україні виробляють безпілотники Сьогодні 06:49 — Фондовий ринок

Федоров розповів, скільки компаній в Україні виробляють безпілотники

Український ринок з виробництва безпілотників активно розвивається. Наразі в країні понад 100 компаній виготовляють дрони.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю для Радіо NV

Федоров наголосив, що нині на ринку відбувається технологічна революція, якій передувало скасування майже всіх блокерів: введено fast-track для БпЛА, скасовано ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів, усунуто зайву бюрократію, спрощено допуск для експлуатації.

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«Фінансування збільшено, є позитивна динаміка. Але цього недостатньо, нам потрібно ще більше БпЛА. Ми зрозуміємо, що в нас достатньо безпілотників лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 1991 року. Виробництво необхідно збільшувати та стимулювати», — додав міністр.

Як повідомлялось, за понад 11 місяців існування проєкту «Армія дронів» за кошти United24 придбали 3 864 комплекси БпЛА. Сума укладених контрактів становить понад 4,3 млрд грн. Центри підготовки операторів БпЛА навчили 10 тис. військових керувати «крилами».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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