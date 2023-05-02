Украина заключила три новых соглашения с производителем Bayraktar — Finance.ua

Украина заключила три новых соглашения с производителем Bayraktar
Украина и турецкая компания Baykar на международной выставке авиационной техники Teknofest 2023 в стамбульском аэропорту им. Ататюрка подписали три новых соглашения для украинских производителей.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
«Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения», — написал министр.
В прошлом году компания Baykar запустила в небо беспилотный истребитель Kızılelma и заключила первые контракты на экспорт тяжелого ударного беспилотника Akıncı.
Обе модели являются флагманами турецкой беспилотной авиации. Они способны переносить нагрузку до 1500 кг, взлетать на высоту более 12 км и сбивать воздушные цели. А в сердце этих самолетов — мощные двигатели украинского производства.
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