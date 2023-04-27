Производитель «байракторов» представил новую крылатую ракету Kemankes — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Производитель «байракторов» представил новую крылатую ракету Kemankes

Технологии&Авто
0
Производитель «байракторов» представил новую крылатую ракету Kemankes
Производитель «байракторов» представил новую крылатую ракету Kemankes
Турецкая оборонная компания Baykar представила новую крылатую ракету Kemankes.
Об этом сообщает «Милитарный».
Bayraktar Kemankes предназначена для поражения стратегических целей в глубоком тылу противника. Снаряд оснащен системой оптического наведения с поддержкой искусственного интеллекта, который обеспечивает обнаружение, идентификацию и наведение на цель на финальном отрезке полета.
Ракета способна развивать максимальную скорость до 720 км/ч, а боевая часть весит 6 кг. В то же время жидкотопливный реактивный двигатель обеспечивает работу в течение 60 минут.
Радиус полета нового вооружения составляет 200 км, при этом ракета способна совершать полет в автономном режиме с помощью системы автопилота. Производитель уверяет, что боеприпас смогут нести беспилотники Bayraktar Akinci, Bayraktar TB-2 и Bayraktar TB-3.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.