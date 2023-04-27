Производитель «байракторов» представил новую крылатую ракету Kemankes — Finance.ua

Производитель «байракторов» представил новую крылатую ракету Kemankes Сегодня 19:36 — Технологии&Авто

Производитель «байракторов» представил новую крылатую ракету Kemankes

Турецкая оборонная компания Baykar представила новую крылатую ракету Kemankes.

Об этом сообщает «Милитарный».

Bayraktar Kemankes предназначена для поражения стратегических целей в глубоком тылу противника. Снаряд оснащен системой оптического наведения с поддержкой искусственного интеллекта, который обеспечивает обнаружение, идентификацию и наведение на цель на финальном отрезке полета.

Ракета способна развивать максимальную скорость до 720 км/ч, а боевая часть весит 6 кг. В то же время жидкотопливный реактивный двигатель обеспечивает работу в течение 60 минут.

Радиус полета нового вооружения составляет 200 км, при этом ракета способна совершать полет в автономном режиме с помощью системы автопилота. Производитель уверяет, что боеприпас смогут нести беспилотники Bayraktar Akinci, Bayraktar TB-2 и Bayraktar TB-3.

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