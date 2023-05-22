Руководитель Rheinmetall раскрыл детали украинско-немецкого производства бронированной техники — Finance.ua
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Руководитель Rheinmetall раскрыл детали украинско-немецкого производства бронированной техники

Технологии&Авто
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Руководитель Rheinmetall раскрыл детали украинско-немецкого производства бронированной техники
Руководитель Rheinmetall раскрыл детали украинско-немецкого производства бронированной техники
Руководитель немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер раскрыл детали совместного украинско-немецкого производства вооружений.
Об этом он рассказал изданию Bild.
Он отметил, что летом начнется производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard. В настоящее время на заводе в Унтерлюсе в Нижней Саксонии вводится в эксплуатацию новая линия по производству. Но Rheinmetall хочет, чтобы установки строили в Украине.
Для этого будет создано совместное предприятие с украинской государственной компанией «Укроборонпром».
Руководитель Rheinmetall раскрыл детали украинско-немецкого производства бронированной техники
«Начнем с технического обслуживания и ремонта имеющихся машин, а также хотим как можно быстрее производить бронетехнику, например транспортные танки Fuchs», — отметил Паппергер. Украина также заинтересована в современном танке Panther и боевой машине пехоты Lynx, добавил он.
Он также рассказал, что Германия уже поставила на Украину 18 современных танков Leopard-2 и 40 Marder. Украинские военные прошли соответствующую подготовку в Бундесвере Германии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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