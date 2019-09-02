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Украинцам пересчитают зарплаты

Украинцам пересчитают зарплаты

Как прогнозируют в Кабинете министров, в следующем году средняя заработная плата будет на уровне 12,5 тыс. грн. На ее размері влияют размеры минимальной заработной платы. Как обещают в Министерстве финансов, проект бюджета-2020 уже готов. В этом документе будут отражены социальные стандарты на следующий год.

Как сообщали в Госстате, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2019 г. составила 10 971 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 19,6%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве – 16 249 грн, самая низкая – в Херсонской области – 8547 грн.

В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9000 до 10 000 грн.

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В настоящее время месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4173 грн.

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По прогнозам Министерства финансов, минимальная зарплата в Украине будет расти так:

  • В 2019 году – 4173 грн;
  • В 2020 году – 4723 грн;
  • В 2021 году – 5003 грн;
  • В 2022 году – 5290 грн.
По материалам Finance.UA
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