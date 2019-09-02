Украинцам пересчитают зарплаты

Как прогнозируют в Кабинете министров, в следующем году средняя заработная плата будет на уровне 12,5 тыс. грн. На ее размері влияют размеры минимальной заработной платы. Как обещают в Министерстве финансов, проект бюджета-2020 уже готов. В этом документе будут отражены социальные стандарты на следующий год.

Как сообщали в Госстате, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2019 г. составила 10 971 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 19,6%.

Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве – 16 249 грн, самая низкая – в Херсонской области – 8547 грн.

В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9000 до 10 000 грн.

В настоящее время месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4173 грн.

Мои Fiнансы:

По прогнозам Министерства финансов, минимальная зарплата в Украине будет расти так:

В 2019 году – 4173 грн;

В 2020 году – 4723 грн;

В 2021 году – 5003 грн;