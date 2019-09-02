Украинцам пересчитают зарплаты

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Как прогнозируют в Кабинете министров, в следующем году средняя заработная плата будет на уровне 12,5 тыс. грн. На ее размері влияют размеры минимальной заработной платы. Как обещают в Министерстве финансов, проект бюджета-2020 уже готов. В этом документе будут отражены социальные стандарты на следующий год.
Как сообщали в Госстате, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2019 г. составила 10 971 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 19,6%.
Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве – 16 249 грн, самая низкая – в Херсонской области – 8547 грн.
В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9000 до 10 000 грн.
В настоящее время месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4173 грн.
По прогнозам Министерства финансов, минимальная зарплата в Украине будет расти так:
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