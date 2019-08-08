В каких случаях водители обязаны показывать удостоверение

Верховный суд принял решение в пользу украинских водителей, постановив, что полицейский на дороге не может требовать у водителя удостоверение, если нет видимых доказательств о правонарушении.

Как передает Today.ua, причиной для разбирательства стала ситуация между полицейским и водителем, который отказался предоставлять права, мотивируя это тем, что ничего не нарушал. В ответ на такие действия полицейский выписал штраф за отсутствие документов на сумму 425 гривен. Однако Верховный суд этот штраф отклонил и отметил, что патрульный никак не задокументировал и не доказал факт нарушения водителем правил дорожного движения. Поэтому требование показать удостоверение является неправомерным.

По словам автомобильного юриста Владимира Караваева, из-за слабой законодательной базы полицейские на данный момент бессильны в таких ситуациях на дороге. Юрист говорит о том, что для обвинений в нарушении правил дорожного движения правоохранителям нужны доказательства, например, фотография или видео. Они в основном не имеют соответствующей сертификации на технику, которая показывает, что этот полицейский имеет право собирать информацию с помощью телефона или камеры. Поэтому без такой сертификации их доказательства не имеют никакого значения.

«С точки зрения действий полиции здесь очень сложно предъявлять полиции какие-либо претензии. А если посмотреть, как законодательно обеспечены действия полиции, вот здесь очень большие претензии. То есть полицейский увидел факт нарушения, водитель нарушил. Полицейский говорит: вы нарушили, будьте добры, предъявите мне документы. На основании этих документов он должен выносить постановление, иначе как он это постановление вынесет – туда вносятся все данные водителя. Водитель ему говорит: а вы докажите, что там был факт правонарушения. В данном случае полицейский абсолютно бессилен что-либо сделать», – подчеркнул Караваев.

Бывший руководитель отдела админпрактики Нацполиции Львова и юрист Тарас Гук считает, что это замкнутый круг. В то же время в комментарии НВ он сказал, что по закону полицейском достаточно увидеть правонарушение, чтобы остановить авто. Ведь в его функциях прекращать любое нарушение закона.

«Нельзя штрафовать просто за то, что тебе не предъявили удостоверения, если водитель не допустил при этом другого нарушения. Если же он допустил, то полицейский обязан по закону задокументировать это нарушение, и это как раз-таки четко указано: он видит нарушение – он должен его прекратить, и он должен вынести постановление. Даже если он нигде не включил никакой камеры, даже если у него нет второго полицейского, который это видел, закон его обязывает прекращать эти правонарушения и выносить соответствующие постановления», – отметил Гук.