Герус рассказал, куда пойдут $3 млрд, которые Газпром выплатит Нафтогазу за победу в арбитраже

Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей, заявил депутат Андрей Герус, председатель энергетического комитета Рады.

Он отметил, что 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить Газпром – ощутимая сумма для Нафтогаза.

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«Во-первых, у них (у Нафтогаза. – Ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это тоже важно. И третье, Нафтогаз – это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства – это пополнение государственного бюджета», – рассказал Герус в эфире программы «Нині вже» на hromadske.

Напомним, Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа по территории Украины.

В то же время в Нафтогазе допускают, что Россия может не выполнить свои обещания.