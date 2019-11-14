Украинцы смогут снимать наличные в кассах магазинов

НБУ хочет разрешить украинцам, являющимся держателями электронных платежных средств (например, платежных карточек) получать наличные деньги из касс магазинов и заведений общественного питания и услуг, применяющих РРО.

Об этом говорится в проекте постановления “Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине”, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что это даст. В НБУ считают, что решение поможет:

уменьшить тенизацию экономики;

развивать безналичный сегмент

увеличить финансовую инклюзию граждан в целом.

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Соответствующие нормы содержит принятый Верховной Радой Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”.

Также НБУ хочет урегулировать вопрос относительно операций с наличными деньгами для дальнейшего перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги (на основании выданной Национальным банком лицензии на осуществление таких операций).

Справка Finance.ua:

Нацбанк продолжает валютную либерализацию. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений:

обязательная продажа валютных поступлений бизнесом;

предварительное резервирование гривны для покупки валюты;

ограничения на репатриацию дивидендов за границу;

введение разрешения на онлайн-покупку иностранной валюты;