Украинцы смогут снимать наличные в кассах магазинов

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НБУ хочет разрешить украинцам, являющимся держателями электронных платежных средств (например, платежных карточек) получать наличные деньги из касс магазинов и заведений общественного питания и услуг, применяющих РРО.
Об этом говорится в проекте постановления “Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине”, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Что это даст. В НБУ считают, что решение поможет:
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Соответствующие нормы содержит принятый Верховной Радой Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг” и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”.
Также НБУ хочет урегулировать вопрос относительно операций с наличными деньгами для дальнейшего перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги (на основании выданной Национальным банком лицензии на осуществление таких операций).
Нацбанк продолжает валютную либерализацию. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений:
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