Нацбанк изменил правила выпуска и использования платежных карт

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Национальный банк усовершенствовал порядок выпуска банковских карт и порядок их использования.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику проведения расчетов с использованием электронных платежных средств”, – говорится в сообщении.
Что изменилось:
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Для чего необходимы новые требования:
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