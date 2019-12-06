Нацбанк изменил правила выпуска и использования платежных карт

Национальный банк усовершенствовал порядок выпуска банковских карт и порядок их использования.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику проведения расчетов с использованием электронных платежных средств”, – говорится в сообщении.

Что изменилось:

порядок использования пользователем платежного приложения;

деятельность информационно-технического посредника;

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физическое лицо, которое ведет независимую профессиональную деятельность, сможет использовать корпоративную платежную карту;

появилось право эмитировать к счету, открытому на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя (опекуна) этого физического лица;

банк сможет передавать пользователю платежную карту через своего агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов;

банк должен будет предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом;

доверенное лицо клиента сможет получать платежную карту, но не будет иметь право пользоваться ею;

поставщик платежных услуг должен будет информировать пользователей о стоимости своих услуг до начала инициирования перевода.

Для чего необходимы новые требования:

Побуждать банки совершенствовать обслуживание пользователей, что будет способствовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию электронных платежных средств.

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