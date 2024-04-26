Представлен первый электромобиль, который может обнаруживать и самостоятельно латать ямы на дорогах — Finance.ua

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Представлен первый электромобиль, который может обнаруживать и самостоятельно латать ямы на дорогах

Технологии&Авто
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Представлен первый электромобиль, который может обнаруживать и самостоятельно латать ямы на дорогах
Представлен первый электромобиль, который может обнаруживать и самостоятельно латать ямы на дорогах
Британский стартап под названием Robotiz3d утверждает, что изобрел первый в мире автономный электромобиль, который может обнаруживать и ремонтировать трещины и небольшие ямы на дороге.
Робот Arres Prevent от Robotiz3d предназначен для патрулирования городских улиц, поиска трещин и выбоин с помощью усовершенствованного ИИ. Обнаружив их, электромобиль определяет их расположение, форму и серьезность.
Компания говорит, что сбор и анализ этих данных поможет сократить время, стоимость, выбросы и материальные отходы, обычно связанные с обслуживанием и ремонтом дорог. Они также прогнозируют, что их автоматизированные рабочие процессы позволят быстрее устранять проблемы и улучшить работу водителей, экономя им деньги.
Представлен первый электромобиль, который может обнаруживать и самостоятельно латать ямы на дорогах
«Это настоящая инновация, которая может помочь Британии сэкономить государственные средства и избавить граждан от хлопот», — сказал Амин Амири, генеральный директор инвесторов Robotiz3d.
По данным Robotiz3d, выбоины обходятся водителям США в 26 миллиардов долларов в год в виде повреждений транспортных средств, потери времени и затрат на ремонт.
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«Решение Robotiz3d будет автономно идентифицировать и локализовать выбоины, характеризовать их геометрию и собирать измерения на ходу», — говорит доктор Паоло Паолетти, технический директор Robotiz3d.
Представлен первый электромобиль, который может обнаруживать и самостоятельно латать ямы на дорогах
По его словам, возможность автоматически наносить герметизирующий материал, исправляя трещины поменьше до того, как они превратятся в выбоины, также является инновацией. Ожидается, что эти функции в сочетании с алгоритмом прогнозирования, который поможет определить приоритеты графиков работы, повысят безопасность и срок службы дорожной сети и будут способствовать снижению затрат на ремонт дорог, расход топлива и износа шин.
Робот Arres Prevent с питанием от батареи может рыскать по улицам автономно или с помощью дистанционного управления оператором, что может помочь решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы во всей отрасли и создать более безопасные рабочие условия для бригад.
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По материалам:
Autogeek
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