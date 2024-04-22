Какие премиальные бренды авто покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua

Какие премиальные бренды авто покупают украинцы (инфографика) Сегодня 14:03 — Технологии&Авто

Какие премиальные бренды авто покупают украинцы (инфографика)

более 2,8 тыс. новых авто премиум класса. Как сообщает Укравтопром, за три месяца с начала года украинцы приобрелиавто премиум класса.

Это на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года. В этом году премиальные авто охватили 17% рынка новых легковых автомобилей, однако в прошлом году их доля составляла почти 25%.

В каких регионах

Более половины (51%) реализуемых в I квартале роскошных авто приобрели жители города Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Самыми популярными брендами в премиум сегменте авторынка стали:

Напомним, ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте. В марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за границы. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

Сколько автомобилей продали украинцы через «Дія» в течение трех месяцев. В течение трех месяцев с начала запуска услуги «Дія» перерегистрировали 30 355 транспортных средств. Благодаря этой услуге украинцы могут купить или продать автомобиль, мотоцикл или мопед прямо в смартфоне.

Справка Finance.ua:

Ассоциация «Укравтопром» присоединилась к сотрудничеству с Европейской ассоциацией автопроизводителей. Совет директоров Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА) одобрил членство Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром) в координационном комитете ACEA со статусом наблюдателя. Статус полного члена Комитета предоставляется только ассоциациям стран ЕС.

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