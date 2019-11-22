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Украинцев ждет нововведение при заполнении деклараций

Украинцев ждет нововведение при заполнении деклараций

При заполнении декларации украинцам необходимо будет указывать свой уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР) и соответствующие номера членов семьи.

Это предусмотрено изменениями к статье 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции», вступившими в силу 18 октября 2019 года (Закон № 140-IX).

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Начнет действовать такое нововведение с 1 января 2020 года.

Национальное агентство уже начало подготовку документов в соответствии с новыми положениями Закона.

Как выглядит УНЗР. В заявлении-анкете для внесения информации в Единый государственный демографический реестр, УНЗР представлен двумя последовательностями из восьми и пяти цифр, разделенных текстовым символом «-». Уникальный номер записи в Реестре является неизменным.

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Если субъект декларирования или члены его семьи не имеют УНЗР, ему позволят выбрать соответствующее значение этого поля в документе, то есть обозначить, что такой номер отсутствует.

Справка Finance.ua:

Когда нужно вносить информацию о лице и выданных ему документах в реестр:

  • при оформлении документов, если на это время указанная информация не внесена в Реестр или изменилась;
  • регистрации места жительства или места пребывания;
  • регистрации актов гражданского состояния;
  • по желанию лица, если информация о нем не внесена в Реестр.

Чтобы внести информацию в Реестр, заявитель может по собственному желанию обратиться в территориальный орган или подразделение по зарегистрированному месту жительства.

По материалам Finance.UA
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