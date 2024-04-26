Mercedes-Benz представила новое поколение E-Class Sport 2024 — Finance.ua

Mercedes-Benz представила новое поколение E-Class Sport 2024 26.04.2024, 00:15 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz представила новое поколение E-Class Sport 2024

На Пекинском международном автосалоне 2024 было официально представлено новое поколение спортивной версии Mercedes-Benz E-Class со стандартной колесной базой. Доступны три модели по цене от 63 до 78 тыс. долларов.

Габариты нового E-Class со стандартной колесной базой составляют 4949×1880×1468 мм соответственно, а колесная база — 2961 мм, что на 22 мм больше, чем у предыдущего поколения. В салоне новый E-Class повторяет стиль Mercedes-Benz EQS и оснащен трехэкранной центральной консолью MBUX super screen. В новом E-Class используются премиальные материалы, такие как кожа, металл и деревянная отделка, а некоторые детали изготовлены из переработанного сырья.

Чтобы не отвлекать водителя, новый E-Class оснащен режимом конфиденциальности, который использует камеры и алгоритмы для уменьшения яркости пассажирского экрана, когда водитель задерживает взгляд на экране. Автомобиль получил новую электронную архитектуру, поддерживает передачу данных 5G и оснащен пакетом MBUX Entertainment Plus.

Можно использовать смартфон в качестве ключа. Активное окружающее освещение реагирует на музыку. Многозонный интеллектуальный кондиционер может автоматически регулировать направление потока. При температуре окружающей среды ниже 12 градусов автомобиль автоматически включит обогрев сиденья и настроит окружающее освещение на теплые тона.

Автомобиль оснащен двигателем 2,0 л и мягкой 48-вольтовой гибридной системой в сочетании с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды. Конкретные параметры мощности будут объявлены официально.

Машина получила адаптивную бесступенчатую систему демпфирования, улучшенную пневматическую подвеску и систему активного рулевого управления задними колесами.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.