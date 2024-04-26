Mercedes-Benz представила новое поколение E-Class Sport 2024 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes-Benz представила новое поколение E-Class Sport 2024

Технологии&Авто
13
Mercedes-Benz представила новое поколение E-Class Sport 2024
Mercedes-Benz представила новое поколение E-Class Sport 2024
На Пекинском международном автосалоне 2024 было официально представлено новое поколение спортивной версии Mercedes-Benz E-Class со стандартной колесной базой. Доступны три модели по цене от 63 до 78 тыс. долларов.
Габариты нового E-Class со стандартной колесной базой составляют 4949×1880×1468 мм соответственно, а колесная база — 2961 мм, что на 22 мм больше, чем у предыдущего поколения. В салоне новый E-Class повторяет стиль Mercedes-Benz EQS и оснащен трехэкранной центральной консолью MBUX super screen. В новом E-Class используются премиальные материалы, такие как кожа, металл и деревянная отделка, а некоторые детали изготовлены из переработанного сырья.
Чтобы не отвлекать водителя, новый E-Class оснащен режимом конфиденциальности, который использует камеры и алгоритмы для уменьшения яркости пассажирского экрана, когда водитель задерживает взгляд на экране. Автомобиль получил новую электронную архитектуру, поддерживает передачу данных 5G и оснащен пакетом MBUX Entertainment Plus.
Можно использовать смартфон в качестве ключа. Активное окружающее освещение реагирует на музыку. Многозонный интеллектуальный кондиционер может автоматически регулировать направление потока. При температуре окружающей среды ниже 12 градусов автомобиль автоматически включит обогрев сиденья и настроит окружающее освещение на теплые тона.
Автомобиль оснащен двигателем 2,0 л и мягкой 48-вольтовой гибридной системой в сочетании с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды. Конкретные параметры мощности будут объявлены официально.
Машина получила адаптивную бесступенчатую систему демпфирования, улучшенную пневматическую подвеску и систему активного рулевого управления задними колесами.
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.