Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада

Совет Национального банка Украины во время заседания предоставил рекомендацию Кабинету министров Украины, в которой призвала инициировать отмену налогообложения процентов по банковским депозитам.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в FACEBOOK.

“С целью привлечения средств населения в банковскую систему (Кабинету министров) обратиться в Верховную Раду с предложением отменить налог по процентам по депозитным вкладам”, – говорится в сообщении.

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Также в Совете Нацбанка рекомендовали правительству зарегистрировать в парламенте законопроект, которым сумму банковского депозита, которую гарантированно получит вкладчик в случае банкротства банка, предлагают увеличить до 500 тысяч гривен.

В настоящее время государство гарантирует вкладчикам банков депозиты в пределах 200 тысяч гривен. Такие вклады клиенты банков могут получить даже в случае, если банк обанкротится. Их выплатит Фонд гарантирования вкладов.

Справка Finance.ua:

Согласно действующему законодательству проценты, которые банки выплачивают по депозитам населения, облагаются налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%).

Ранее заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик сообщил, когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грн.

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