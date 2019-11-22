Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)

Специалисты Института потребительских экспертиз провели стендовые динамометрические испытания с целью сравнения динамических, энергетических и экономических показателей автомобиля при использовании топлива разных производителей.

Как проводилось исследование:

исследовались образцы бензинов А-95 и А-92 от двух импортных производителей (литовский и белорусский) и от двух украинских;

эксперты замеряли на всех образцах бензина максимальный крутящий момент, мощность и экономичность (расход топлива в городском и загородном режиме, расстояние на полном баке и на 100 л);

замеры делались в режиме «трассы», то есть на высшей передаче в диапазоне скоростей от 80 до 100 км/ч.

Авто, которое использовалось для тестирования:

Renault Logan, 2016 года выпуска, рабочий объем двигателя 1149 см3, мощность 56 кВт (75 л. с.) при 5500 об/мин., максимальный крутящий момент 107 Нм при 4250 об/мин., трансмиссия механическая, 5-ти ступенчатая, объем топливного бака – 50 л., паспортные данные о расходе топлива, л/100 км: городской цикл – 7,8, загородный цикл – 5,2.

Результаты исследования:

украинское топливо продемонстрировало максимальный крутящий момент среди образцов А-95 (104 Нм);

среди образцов А-92 лидером стало литовское топливо (103 Нм).

Что касается расхода топлива (л/100 км), то результаты оказались такими:

украинское топливо продемонстрировало в городском цикле второй результат (6,7 л) после белорусов (6,6 л), в загородном — вместе с белорусским топливом немного уступило литовцам (4,9 л и 4,8 л соответственно);

украинское топливо А-92 в городском цикле – среди лидеров по экономичности – 6,8 л (у литовского топлива такой же результат), в загородном цикле – второе по экономичности после Литвы (5,3 л и 5,2 л соответственно).

Последний показатель, который измеряли – расстояние, преодоленное на 100 л топлива:

среди образцов А-95 безоговорочным лидером является литовское топливо (2082 км), а украинское и белорусское поделили вторую позицию (2040 км);

среди образцов А-92 также лидирует Литва (1960 км), Украина занимает вторую позицию (1922 км), Беларусь – на третьем месте (1 886 км).

Как отмечается в исследовании, если учесть еще и идентичные показатели по экологическим параметрам (Евро-5) – украинское топливо продемонстрировало отличный результат.

Справка Finance.ua:

Средние цены на топливо по Украине на 28.11.2019: