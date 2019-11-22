Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)

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Специалисты Института потребительских экспертиз провели стендовые динамометрические испытания с целью сравнения динамических, энергетических и экономических показателей автомобиля при использовании топлива разных производителей.
Как проводилось исследование:
Авто, которое использовалось для тестирования:
Результаты исследования:
Что касается расхода топлива (л/100 км), то результаты оказались такими:
Последний показатель, который измеряли – расстояние, преодоленное на 100 л топлива:
Как отмечается в исследовании, если учесть еще и идентичные показатели по экологическим параметрам (Евро-5) – украинское топливо продемонстрировало отличный результат.
Средние цены на топливо по Украине на 28.11.2019:
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