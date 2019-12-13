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Выгодно ли скупать доллары - мнение экспертов

Выгодно ли скупать доллары - мнение экспертов

Государственный бюджет на новый год базируется на курсе 27,5 грн за доллар. И это при том, что сейчас национальная валюта укрепилась и “зеленый” продают по 23,60 грн.

Парламентарии о будущем гривны не единодушны: одни предрекают национальной валюте дальнейшее укрепление, другие – резкое падение.

“Есть такой популярный индекс Биг-Мака. На сегодня курс гривны к доллару должен составлять около 15 грн за доллар, если взять по этому коэффициенту”, – говорит Иван Крулько.

“Заходят инвестиции, и я понимаю, что чем больше инвестиций входит в Украину, тем больше укрепляется наша экономика и национальная валюта. И я советую доверять национальной валюте”, – отмечает Вадим Ивченко.

“Надо покупать доллар всем. Сейчас очень удачный момент”, – утверждает Жан Беленюк.

Глава профильного финансового комитета Даниил Гетьманцев подорожание гривны объясняет интересом иностранцев к нашим облигациям внутреннего государственного займа. Их они сейчас активно скупают, завозя в Украину валюту:

“Привлечение к внутренним ОВГЗ в иностранной валюте так называемого спекулятивного капитала, доллара, который приходит на территорию Украины и продается здесь, чтобы купить облигации. А когда те, кто купил облигации, иностранцы или украинцы, их продадут, то соответственно они начнут скупать доллар. Это может вызвать очень большое падение гривни”.

Большинство опрошенных нами нардепов собственные доллары сдавать не спешат.

“Все мы так привыкли какую-то часть хранить в валюте, и это правильно, так всегда было”, – говорит Нина Южанина.

Объемы депутатских состояний вскоре можно будет увидеть в свежих декларациях. Пока же избранники дают украинцам традиционный совет – разделять риски и держать деньги в разных валютах.

По материалам Сегодня
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