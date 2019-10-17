Сколько недвижимости может себе позволить житель ЕС и украинец (инфографика)

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Уровень жизни гражданина измеряется не только зарплатой или ВВП на душу населения. Существует много разных методик. Аналитики сайта nedviga-pro в своем исследовании решили сравнить, сколько недвижимости может себе позволить житель ЕС и украинец.
Для анализа портал nedviga-pro сравнивал и данные о средних зарплатах в Европейском союзе и в Украине.Составлено на основе данных: ru-geld.de, Госкомстат Украины
Как итог, в рейтинге nedviga-pro первое место занимает Германия. Там благодаря высоким зарплатам и умеренным ценам на жилье, жизнь комфортна с точки зрения расходов на недвижимость.
Второе место — Эстония, где высокий уровень зарплат и относительно дешевые квартиры. В тройке лидеров также Венгрия. Украина занимает только 16 строчку.
Рейтинг nedviga-pro
Если снимать жилье, самыми обеспеченными оказались жители Германии, которые могут арендовать квартиру столице своей страны на 2 месяца и 2 дня. А вот среди аутсайдеров Украина (0,4 мес.). “Помогают” в этом низкие зарплаты. Следует отметить также результаты Франции с Британии (по 0,8 месяцев). Все из-за высоких цен на недвижимость.
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