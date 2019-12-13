0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки до 2040 года - Киевсовет

Киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки до 2040 года - Киевсовет

Согласно новому генплану столицы, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать до 2040 года или же отдать на перестройку инвесторам. Жителей на период строительства будут отселять, а впоследствии – давать им квартиры в новых зданиях.

Об этом в ходе международного форума «Будущее Киева» рассказал начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей Борневицкий.

«Около 1,5 тысячи гектаров территории занято так называемыми «хрущевками». Эти объекты исчерпали свой ресурс или находятся на грани исчерпания ресурса. Методика переселения очень проста: или санация, реконструкция и утепление зданий с надстройкой одного-двух этажей. Или отселение жителей, снос зданий и на их месте строительство в том же микрорайоне домов повышенной этажности. Жителям «хрущевок» будут передавать в собственность новые квартиры с большим коэффициентом, например, площади», – заявил Сергей Борневицький.

Он отметил, что следует также изменить законодательство. Ведь чтобы построить на месте «хрущевки» новый дом по описанному сценарию, инвестору сейчас требуется разрешение всех жильцов, что почти невозможно.

«В частности, есть и экономические препятствия: инвесторам невыгодно перестраивать «хрущевки», пока в Киеве есть свободные участки под застройку.

Анализируя резервы территории города, мы понимаем, что свободные участки для инвесторов уже фактически исчерпаны. Сейчас инвесторы активно осваивают заброшенные промышленные зоны, но уже через несколько лет они подойдут к вопросу отселения и это будет выгодно», – пояснил начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева».

Также Сергей Борневицький добавил, что задачей генплана является обозначить перспективные территории, а на его основе уже потом разрабатывают концепцию комплексной реновации.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.