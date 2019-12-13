Киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки до 2040 года - Киевсовет

Согласно новому генплану столицы, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать до 2040 года или же отдать на перестройку инвесторам. Жителей на период строительства будут отселять, а впоследствии – давать им квартиры в новых зданиях.

Об этом в ходе международного форума «Будущее Киева» рассказал начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей Борневицкий.

«Около 1,5 тысячи гектаров территории занято так называемыми «хрущевками». Эти объекты исчерпали свой ресурс или находятся на грани исчерпания ресурса. Методика переселения очень проста: или санация, реконструкция и утепление зданий с надстройкой одного-двух этажей. Или отселение жителей, снос зданий и на их месте строительство в том же микрорайоне домов повышенной этажности. Жителям «хрущевок» будут передавать в собственность новые квартиры с большим коэффициентом, например, площади», – заявил Сергей Борневицький.

Он отметил, что следует также изменить законодательство. Ведь чтобы построить на месте «хрущевки» новый дом по описанному сценарию, инвестору сейчас требуется разрешение всех жильцов, что почти невозможно.

«В частности, есть и экономические препятствия: инвесторам невыгодно перестраивать «хрущевки», пока в Киеве есть свободные участки под застройку.

Анализируя резервы территории города, мы понимаем, что свободные участки для инвесторов уже фактически исчерпаны. Сейчас инвесторы активно осваивают заброшенные промышленные зоны, но уже через несколько лет они подойдут к вопросу отселения и это будет выгодно», – пояснил начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева».

Также Сергей Борневицький добавил, что задачей генплана является обозначить перспективные территории, а на его основе уже потом разрабатывают концепцию комплексной реновации.