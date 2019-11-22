Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса (видео)

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Президент рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за рубежом.
Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.
По словам Зеленского, первым этапом этой программы станут доступные кредиты для бизнеса.
“Запускаем новую государственную программу: для тех, кто хочет вернуться в Украину, и для тех, кто собирается искать лучшей судьбы за рубежом”, – говорится в сообщении.
“Дорогие украинцы, во время своей инаугурации я сказал, что украинцев во всем мире 65 миллионов. Вы очень нужны нашему государству – ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой”, – подчеркнул президент.
Новая государственная программа “Возвращайся и Оставайся”, первый этап программы – доступные кредиты для собственного дела.
Главные цифры, которые предлагает Президент:
Кому будут давать такие кредиты – такие условия будут предоставляться для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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