Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса (видео)

Президент рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за рубежом.

Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.

По словам Зеленского, первым этапом этой программы станут доступные кредиты для бизнеса.

“Запускаем новую государственную программу: для тех, кто хочет вернуться в Украину, и для тех, кто собирается искать лучшей судьбы за рубежом”, – говорится в сообщении.

“Дорогие украинцы, во время своей инаугурации я сказал, что украинцев во всем мире 65 миллионов. Вы очень нужны нашему государству – ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой”, – подчеркнул президент.

Новая государственная программа “Возвращайся и Оставайся”, первый этап программы – доступные кредиты для собственного дела.

Главные цифры, которые предлагает Президент:

Сумма кредита – 1,5 миллиона гривен;

срок кредитования – 5 лет;

процентная ставка – 5%.

Кому будут давать такие кредиты – такие условия будут предоставляться для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места.

7% – для действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн (который не создает новые рабочие места, но если нанимает нового работника – за каждого ставка будет снижаться на 0,5%).

9% для тех, кто уже имеет бизнес, который имеет выручку 25-50 млн грн и хочет расширить собственное дело.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.