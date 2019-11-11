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Есть два сценария, - Милованов о курсе доллара в следующем году

Есть два сценария, - Милованов о курсе доллара в следующем году

Курс доллара на следующий год должен составлять около 27 гривен. Если брать во внимание оптимистичные расчеты, то он может быть около 24 гривен за доллар.

Это произойдет в условиях увеличения инвестиций в Украину, так считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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Министр отметил, что курс доллара не закладывается в бюджет. Закладываются поступления, к примеру – от импорта. При этом курс используют в расчетах и ​​прогнозах для того, чтобы рассчитать такие поступления.

У нас есть два сценария, в одном из них курс 27 гривен за доллар, а в другом сценарии, который более оптимистичный и выходит из расчета крупных инвестиций, курс закладывается в размере около 24 гривен, – пояснил он.

Милованов отметил, что курс доллара зависит от того, какой объем инвестиций будет заходить в Украину. Для увеличения этих сумм, Украине следует наладить благоприятный бизнес-климат, продолжать воплощать уже начатые реформы и строить доверие к стране как для внутренних, так и для внешних инвесторов.

“Будет доверие к Украине – будут как внутренние, так и внешние инвестиции”, – подчеркнул министр.

Он добавил, что по пессимистичному сценарию в следующем году ожидаются инвестиции в размере 3 миллиардов долларов, по оптимистичному – 6 миллиардов.

По материалам Телеканал 24
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